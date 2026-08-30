Сколько стоит отремонтировать смартфон в разных городах Казахстана

Смартфон может годами переживать падения и ежедневную зарядку, а затем потребовать сразу нескольких дорогостоящих работ. Во сколько обойдется вернуть устройство в строй, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Часто все начинается с одного неловкого движения — телефон падает, на стекле появляется скол, а в мастерской выясняется, что поврежден и весь дисплейный модуль. Другие неисправности накапливаются незаметно. Через несколько лет аккумулятор уже не держит заряд, а кабель приходится поправлять и искать нужный угол. Разъем используют каждый день, поэтому со временем он может износиться, расшататься или забиться пылью.

Экран, батарея и порт зарядки — три элемента, от которых напрямую зависит работоспособность смартфона. К ним мы добавили защитное стекло и чехол, простую базовую защиту устройства от новых повреждений. Мы сравнили цены на пять этих позиций, и посчитали, сколько в среднем стоит ремонт смартфона в городах Казахстана.

Инфографика: Kazinform

Алматы оказался городом с самым высоким ценовым потолком. Замена экрана стоит 15 000-220 000 теңге, а на отдельных флагманах — до 340 000. Аккумулятор обойдется в 5 000-80 000, разъем зарядки — в 4 000-70 000, стекло — в 1 000-8 000, чехол — до 15 000 теңге. Диагностика стоит 5 000 теңге при отказе от ремонта и бесплатна, если устройство оставляют мастеру. Средний итог — 196 000 теңге.

В Астане ремонт обойдется немного дешевле. Дисплей здесь меняют за 15 000-180 000 теңге, батарею — за 8 000-50 000, разъем — за 4 000-40 000. Стекла и чехлы стоят примерно как в Алматы. В столице работают выездные мастера 24/7, а крупные сервисы предлагают бесплатную диагностику и гарантию до года. Полный набор работ потребует чуть больше 160 000 теңге.

Фото: Kazinform/ИИ

В Шымкенте дисплей оценивают в 15 000-150 000 теңге, причем для дорогих моделей цены начинаются от 50 000. Аккумулятор стоит 8 000-70 000, разъем зарядки — 10 000-50 000, стекло — 1 500-7 000, чехол — от 1 500 до 6 000 теңге. При этом минимальные расценки относятся к неоригинальным запчастям, а стоимость работ не меняется. Полный ремонт приблизится к 160 000 теңге.

Атырау и Актау почти не отличаются своими ценами. Полный ремонт обойдется в 121 500 и 113 000 теңге соответственно. В Актау дешевле ремонт дорогих моделей, но выше цены для старых смартфонов. Аккумулятор и разъем в обоих городах стоят 5 000-40 000 теңге, а установка батареи или дисплея — около 3 000. Стекло обойдется в 1 000-8 000, чехол примерно от 1 000 до 15 000 теңге.

Актобе, Тараз и Конаев вошли в группу со средним итогом около 100 000 теңге. В Актобе дисплей стоит 50 000-60 000, батарея — 20 000-50 000 теңге, но некоторые детали придется подождать 2-3 недели. В Таразе цена экрана может различаться втрое в зависимости от производителя, а в Конаеве диапазон достигает 10 000-100 000 теңге. При этом в Актобе дешевле чехлы, а Тараз выделяется доступной заменой батареи.

В Туркестане экран в среднем меняют за 75 000 теңге, причем ремонт моделей на iOS дешевле, чем устройств на Android. Замена батареи здесь самая доступная в стране — 5 000-15 000 теңге. Недорого стоят также стекла и чехлы.

В Павлодаре экран в среднем обойдется в 46 000 теңге, аккумулятор — до 35 000. Разница между дисплеями для бюджетных и флагманских моделей может быть десятикратной, а замена разъема зарядки стоит 4 000-35 000 теңге. Поэтому цена будет сильно зависеть от того какой у вас телефон.

Фото: Kazinform/ИИ

В Усть-Каменогорске, Кокшетау и Петропавловске сложились схожие цены. Неоригинальный экран стоит около 30 000 теңге, улучшенный аналог — 50 000, оригинал с установкой — 70 000. Важно учесть, что OLED-экраны могут стоить до 120 000 теңге, зато батареи и разъемы сравнительно недороги.

Кызылорда, Караганда и Талдыкорган уложились в 84 000-88 000 теңге за полный ремонт. Здесь экран стоит 8 000-80 000, разъем — 4 000-30 000 теңге. Примечательно, что в Кызылорде цены на экраны примерно на 20% ниже, но аккумуляторы дороже. Также местные мастера отмечают, что иногда вместо замены достаточно почистить разъем за 2 000-4 000 теңге. В Талдыкоргане много недорогих чехлов, но оригинальные доходят и до 20 000 теңге.

В Уральске и Костанае полный ремонт обойдется примерно в 80 000 теңге. Если модуль не поврежден, заменить стекло можно за 15 000-40 000, тогда как новый экран для современных моделей стоит 70 000-80 000 теңге. Аккумулятор с установкой редко дороже 25 000 теңге, и здесь также доступны недорогие чехлы.

Жезказган и Семей оказались самыми доступными в стране. Полный ремонт здесь стоит в среднем 66 000-68 000 теңге. Замена экрана обойдется в 10 000-45 000, но на дорогих моделях — до 60 000. Батарея и разъем стоят 20 000-25 000, однако для старых устройств цены варьируются от 5 000 до 15 000 теңге. Диагностика стоит 3 000-5 000 теңге, как и в среднем по стране, но при ремонте ее проводят бесплатно.

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