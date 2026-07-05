Сколько стоит организовать той в разных городах Казахстана

Банкет на сотню человек в зависимости от города, зала и размаха праздника может обойтись как в 650 тысяч тенге, так и в 10 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Той в Казахстане — это не просто застолье, а часть большой семейной и общественной культуры. Даже в непростые годы люди стараются собрать родных, накрыть стол, разделить радость и позвать не только самых близких. Поэтому казахстанский праздник редко бывает совсем маленьким — свадьба, құдалық, юбилей или сүндет той легко собирают и больше сотни гостей.

Но для сравнения мы взяли именно условный той на 100 человек. Сравнивать было легко, потому что во всех городах банкетные залы считают стоимость именно за одного гостя. За эту сумму обычно предлагают готовое меню: несколько салатов, холодные закуски, нарезки, фрукты, сладости, напитки и одно-два горячих блюда. Но сам ресторан — это только часть расходов. Отдельно нужно найти ведущего, музыкантов, ответственных за оформление, фото и видео. Если экономить, такие услуги можно уложить примерно в 200-500 тысяч тенге. Но иногда сумма легко может превышать даже стоимость самого банкета.

В Шымкенте даже не самый дорогой той сильно бьет по карману. Если считать только банкетное меню, праздник на 100 гостей обойдется примерно в два или три млн тенге. В популярных и дорогих залах сумма может вырасти до шести млн тенге только за столы. А если добавить ведущего, артистов, оформление, фото, видео, музыку и аренду оборудования, то выходит сумма до 10 млн тенге.

Алматы на этом фоне выглядит немного демократичнее. В мегаполисе при желании можно найти заведение, где банкет на 100 человек будет стоить около 1,2 млн тенге. Более доступные предложения обычно держатся в пределах 22 тысяч тенге за гостя. Если прибавить хотя бы скромные сопутствующие расходы, недорогой праздник выйдет примерно на 1,5-2,5 млн тенге. При этом верхней границы в Алматы почти нет и если выбирать дорогой ресторан, расширенное меню и полный набор услуг, сумма выходит за шесть млн тенге. В таком случае за одного гостя придется платить от 50 тысяч тенге и выше.

Инфографика: Kazinform

Аналогичная ситуация и в столице. Банкетные залы Астаны просят примерно от 15 до 55 тысяч тенге за человека. К этому почти неизбежно добавляются ведущий, аппаратура, фотограф, оформление и другие расходы — еще хотя бы 200-500 тысяч тенге. Поэтому самый сдержанный вариант начинается примерно от 1,7 млн тенге, а менее скромные столичные тои выходят уже на уровень от шести млн тенге.

Усть-Каменогорск среди регионов выделяется довольно высоким разбросом. Здесь простые банкетные залы начинают примерно с 12 тысяч тенге за гостя, а более дорогие доходят до 30 тысяч. С учетом всей программы той здесь вряд ли обойдется дешевле 1,5 млн тенге, а средний уровень может приблизиться к 3,5 млн тенге.

Тараз держится ближе к умеренному региональному уровню. Если обращаться в небольшие или недорогие банкетные залы, праздник на 100 гостей можно провести примерно от 1,2 млн тенге. Но заведения уровнем выше уже выставляют ценник 25-30 тысяч тенге за гостя. Тогда вместе с дополнительными расходами итоговая сумма поднимается минимум до 3,5 млн тенге.

Петропавловск выглядит спокойнее по базовым ценам. Простой той здесь может стоить около 1,4 млн тенге — за эти деньги на стол, как правило, поставят закуски, салаты и два горячих блюда. Премиальный уровень доходит до 25 тысяч тенге с человека, то есть один только банкет на 100 гостей обойдется не меньше 2,5 млн тенге. При этом даже в дорогих ресторанах часть позиций могут считать отдельно. Например, чайный стол, мясной или вино-водочный стол, а также дополнительный персонал не всегда входят в базовую сумму.

В Актобе меню начинается примерно от восьми тысяч тенге за человека, а в дорогих залах доходит до 30 тысяч. Зато здесь в стоимость часто уже включают аппаратуру, звук, светомузыку, ковровую дорожку и LED-экран. В Атырау недорогие предложения начинаются примерно от восьми тысяч тенге и доходят до 25 тысяч за гостя, однако в эту сумму ничего кроме самого меню не входит. С учетом дополнительных расходов той на 100 человек в этих городах обычно укладывается в 1-3 млн тенге.

Коллаж: Kazinform

В Костанае экономвариант — это примерно 10-12 тысяч тенге за гостя. Предложения подороже начинаются от 18-20 тысяч, причем речь идет только о меню. За ведущего, шоу-программу, оборудование и все то, что делает вечер похожим на настоящий праздник, придется добавить еще минимум 500 тысяч тенге. Известные ведущие и агентства, конечно, могут попросить заметно больше.

В Караганде и Жезказгане за той на 100 гостей нужно потратить минимум от одного млн тенге. Если выбрать более раскрученное заведение или добавить оформление, ценник легко поднимается до 2,5 млн тенге. Есть и формат «под ключ», когда праздник собирают готовым пакетом — в таком варианте за гостя просят примерно 15-20 тысяч тенге. В итоге готовый банкет на 100 человек выходит примерно в два млн тенге.

Кызылорда в основном держится вокруг отметки 20 тысяч тенге за человека, плюс-минус 4-5 тысяч. При этом найти более доступный зал тоже можно и отдельные предложения начинаются примерно от восьми тысяч тенге за гостя. Дополнительные услуги и персонал здесь сравнительно недорогие, поэтому чаще всего кызылординцы тратят от одного до 2,5 млн тенге.

Конаев по ценам близок к соседнему Алматы. Даже недорогой праздник на 100 гостей здесь будет стоить примерно 1-1,4 млн тенге. Если выбрать площадку побогаче и меню выше уровнем, сумма вырастает минимум до 2,3 млн тенге.

Туркестан, напротив, дает больше возможностей для экономии. В городе много доступных банкетных залов, где меню начинается примерно от 6500 тенге за человека. С учетом сопутствующих расходов такой той вполне можно уложить в один млн тенге. Но если отказаться от экономии и выбрать более дорогой зал, расширенное меню и программу, праздник уже будет сопоставим с другими городами — не дешевле 2,3 млн тенге.

В Актау общая сумма получается похожей и той на 100 гостей может стоить от одного до 2,3 млн тенге. Разброс при этом не такой резкий, как в Туркестане. Более дорогие предложения отличаются от доступных и площадкой, и уровнем меню, и сервисом, но разница между ними выглядит умереннее.

Павлодар в нашей подборке интересен не только ценой меню, но и стоимостью дополнительных услуг. Недорогие банкетные залы просят от 10 до 12 тысяч тенге за человека, заведения подороже — около 16 тысяч. Но при большом желании можно найти и варианты даже за восемь тысяч. В итоге той на 100 гостей обычно стоит от 1,2 до двух млн тенге. При этом аппаратура, свет, LED-экран и ведущие здесь могут обойтись почти вдвое дешевле, чем в Алматы или Астане. Иногда в пакет даже готовы включить онлайн-трансляцию мероприятия, а за весь пакет аппаратуры попросят около 200 тысяч тенге.

Талдыкорган предлагает немало хороших залов с меню по 8-10 тысяч тенге за человека. Более дорогие площадки просят примерно вдвое больше. Поэтому доступный той чаще всего укладывается в 1-2 млн тенге. Похожая картина складывается и в Кокшетау, там даже дорогие предложения в среднем немного дешевле, но из-за расходов на персонал и дополнительные услуги итоговая сумма получается примерно такой же.

Семей оказался одним из самых доступных городов. Здесь можно найти банкетный зал, где за вполне приличный стол попросят от 4,5 тысячи тенге с человека. Даже с дополнительными расходами той на 100 гостей реально провести примерно за 650 тысяч тенге. При этом город не ограничивается только экономсегментом, пышные банкеты и дорогие предложения тоже есть, и там ценник начинается примерно от 2,2 млн тенге.

Еще ниже цены в Уральске. Местные жители могут найти банкет даже за 3,5 тысячи тенге с человека, а недорогие предложения в основном держатся в пределах шести тысяч. Дорогие банкетные залы просят уже 10-15 тысяч тенге за гостя. В итоге той на 100 человек может стоить от 700 тысяч до 2,2 млн тенге. Но есть важный нюанс — здесь в качестве дополнительного расхода нередко отдельно указывают плату за аренду зала.

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