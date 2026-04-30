    Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

    За неделю цена на золото в Казахстане снизилась более чем на две тысячи тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно данным Национального банка РК, по состоянию на утро 30 апреля стоимость одного грамма золота составила 67 776.38 тенге.

    По сравнению с предыдущей неделей драгоценный металл подешевел на 2 773,45 тенге.
    Напомним, 23 апреля цена составляла 70 549,83 тенге за грамм. 

    На мировом рынке цены на золото остаются высокими на фоне устойчивого инвестиционного спроса. По данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале глобальный спрос вырос на 2% — до 1231 тонны, а его стоимость увеличилась на 74% и достигла рекордных 193 млрд долларов.

    В качестве основных драйверов назвали активные покупки слитков и монет, которые выросли на 42%, а также спрос со стороны центральных банков, продолживших наращивать резервы. 

    При этом спрос на ювелирные изделия снизился, что указывает на смещение интереса в сторону инвестиционного золота. В организации отмечают, что на рынок продолжают влиять геополитическая неопределенность и высокая инфляция, поддерживающие интерес к драгметаллу как защитному активу.

    Адия Абубакир
    Автор