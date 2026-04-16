Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

По данным Национального банка Казахстана, по состоянию на 16 апреля стоимость одного грамма золота в Казахстане составила 73 133.53 тенге.

Неделей ранее цена была 69 306,80 тенге. Таким образом, за неделю драгоценный металл подорожал на 3 826,73 тенге.

Отметим, с начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость золота менялась. В основном — росла. Эксперты прогнозируют увеличение цены и в дальнейшем. Сейчас стоимость одного грамма драгоценного металла составляет примерно 70 098 тенге. Ранее агентство Kazinform проанализировало состояние золото-валютных резервов страны, а также текущую ситуацию с добычей золота.

В целом на мировых рынках интерес к золоту растет на фоне экономической и политической неопределенности.

По оценкам аналитиков, в долгосрочной перспективе металл может продолжить рост, хотя темпы могут стабилизироваться.