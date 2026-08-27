Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

За последнюю неделю стоимость золота в Казахстане выросла более чем на 3,4 тысячи тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Национального банка РК, по состоянию на 27 августа стоимость одного грамма золота составляет 68 184,27 теңге.

Неделей ранее, 20 августа, цена составляла 64 729,57 теңге. Таким образом, за семь дней золото подорожало на 3 454,70 теңге.

Рост наблюдается и на мировом рынке. Спотовая цена золота поднялась на 0,8% — до 4 630,09 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,7% — до 4 685,50 доллара.

Ранее Казахстан вошел в число крупнейших покупателей золота среди центральных банков мира. По данным Всемирного совета по золоту, по итогам второго квартала 2026 года Национальный банк РК увеличил золотые резервы страны на 15 тонн.

По объему закупок за этот период Казахстан вошел в топ-5 среди центральных банков.