Казахстан вошел в топ-5 крупнейших покупателей золота в мире

Казахстан оказался в числе крупнейших покупателей золота среди центральных банков по итогам второго квартала 2026 года. Об этом говорится в квартальном обзоре Всемирного совета по золоту⁠, передает корреспондент агентства Kazinform.

За этот период Национальный банк Казахстана увеличил золотые резервы страны на 15 тонн.

По объемам закупок золота среди центральных банков первое место заняла Польша, которая во втором квартале 2026 года увеличила свои резервы на 51 тонну.

Китай приобрел 33 тонны золота, Узбекистан — 16 тонн, Казахстан — 15 тонн. Еще по шесть тонн закупили центральные банки Иордании и Чехии.

В целом центральные банки мира во втором квартале приобрели около 289 тонн золота. Это на 62% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем закупок составил около 178 тонн.

Во Всемирном совете по золоту связывают рост спроса с геополитической неопределенностью, снижением стоимости золота в течение квартала и стремлением стран диверсифицировать международные резервы.

Интерес центральных банков к драгоценному металлу может сохраниться. Согласно опросу организации, 89% представителей центробанков ожидают увеличения мировых золотых резервов в течение ближайшего года, а 45% планируют нарастить собственные запасы.

Напомним, в 2025 году Казахстан приобрел 57 тонн золота и занял второе место в мире по объему покупок.