Сколько стоит обучение в популярных вузах Казахстана в 2026 году

В зависимости от выбора учебного заведения и образовательной программы цены по стране могут меняться от 600 тысяч почти до 4 миллионов теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.

До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. В большинстве университетов уже утвердили стоимость обучения, а для абитуриентов наступает время окончательного выбора. Кто-то ждет результатов конкурса грантов, кто-то готовится поступать на платной основе, но почти каждой семье приходится отвечать на один практический вопрос — во сколько обойдется год учебы?

Единого ценника на высшее образование нет. Стоимость меняется не только от города к городу — даже в одном университете разница между программами может составлять сотни тысяч, а иногда и миллионы теңге. Где-то устанавливают фиксированную плату за год, где-то считают ее по количеству кредитов. В медицинских вузах сумма может зависеть еще и от курса.

Мы изучили прайсы, опубликованные к началу августа, и собрали актуальные цены для граждан Казахстана, поступающих после школы на очное обучение.

КазНУ имени Аль-Фараби

По прейскуранту КазНУ, год обучения после школы стоит от 1,1 до 1,9 млн теңге. Журналистика, история, география, химия и многие технические программы обойдутся в 1,1 млн, биология, востоковедение и филология — в 1,2 млн, основные программы в сфере здоровья — в 1,3 млн. Информационная безопасность стоит 1,4 млн, отдельные программы вычислительной инженерии — 1,5 млн. Общая медицина, стоматология и программы Высшей школы экономики и бизнеса оценены в 1,6 млн, право — в 1,9 млн теңге.

ЕНУ имени Л. Н. Гумилева

В прайсе ЕНУ стоимость распределена по девяти областям подготовки. Самый доступный тариф — 1,6 млн теңге установлен для педагогических наук. Социальные науки, журналистика, естественные науки, математика, статистика, а также инженерные, производственные и строительные направления стоят 1,75 млн. Искусство и гуманитарные науки оценены в 1,8 млн, сфера услуг — в 1,85 млн. Международные отношения, бизнес, управление, право и информационно-коммуникационные технологии образуют верхнюю группу — 1,9 млн теңге в год.

Satbayev University

В Satbayev University год стоит от 1 до 1,3 млн теңге. Минимальная ставка действует на отдельных программах в области биологии, наук о земле, водных ресурсов, менеджмента, экономики и финансов. Значительная часть направлений, связанных с геологией, горным делом, металлургией и строительством, оценена в 1,2 млн. Максимальные 1,3 млн установлены для IT, информационной безопасности, коммуникационных технологий, электроэнергетики, автоматизации и ряда программ воздушного транспорта.

КазНПУ имени Абая

В Abai University год стоит от 990 тысяч до 1,25 млн теңге. Большинство педагогических программ оценены в 990 тысяч. Подготовка учителей физической культуры, казахского языка и литературы, а также социология, психология, международные отношения, право, естественные науки и туризм в основном стоят 1,045 млн. Отдельные языковые направления обойдутся в 1,1 млн. Верхний тариф — 1,243 млн теңге действует на IT, хореографии, изобразительном искусстве, дизайне, истории, переводческом деле и филологии.

Инфографика: Kazinform

КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова

В КазНМУ программы приема после школы стоят от 600 тысяч до 2,1 млн теңге. Меньше всего придется заплатить за обучение по программе «Сестринское дело». Менеджмент стоит 905 800, технология фармацевтического производства — 1 111 400, клиническая психология — 1 230 700 теңге. Общественное здоровье и медико-профилактическое дело оценены в 1,25 млн. Фармация стоит 1,45 млн, педиатрия — 1,6 млн, медицина — 1,9 млн. Самое дорогое обучение в вузе оказалось у будущих стоматологов — 2,1 млн теңге.

Narxoz University

В Narxoz один кредит стоит от 45 700 до 52 555 теңге, в зависимости от выбранной учебной программы, а годовая нагрузка составляет в среднем 62-70 кредитов. Исходя из этих цен при минимальных значениях расчет дает чуть больше 2,8 млн теңге, а при максимальных — около 3,7 млн теңге. Это расчетный ценовой коридор, а не опубликованный университетом единый годовой тариф, его, к сожалению, в открытом доступе не оказалось. Конкретная сумма будет зависить от программы, ставки за кредит и фактического учебного плана, поэтому ее следует уточнять по выбранному направлению.

Карагандинский медицинский университет

В прайсе QMU указаны цены не только для учебных программ, но и курса. Так, по всем направлениям с каждым новым учебным годом стоимость контракта будет становиться меньше. На первом курсе обучение стоит от 820 тысяч до 1,84 млн теңге. Биомедицина и IT-медицина обходятся в 820 тысяч. Педиатрия, общественное здоровье, сестринское дело и фармация стоят по 1,4 млн, медико-профилактическое дело — 1,5 млн, общая медицина — 1,55 млн.

Максимальный тариф установлен на стоматологии — 1,84 млн теңге. Для сравнения, на 2-3 курсе будущие дантисты уже будут платить по 1,76 млн, на 4 курсе — 1,49 млн, а на 5-6 и вовсе 1,43 млн теңге. Аналогичное скалирование цен работает по всем учебным направлениям.

Astana IT University

В Astana IT University действует единая цена для всего бакалавриата — 2,5 млн теңге в год. Выбор специальности базовый тариф не меняет. Одинаковая сумма установлена для программной инженерии, компьютерных наук, анализа больших данных, кибербезопасности, интеллектуальных систем и электронной инженерии. В перечень также входят IT-менеджмент, IT-предпринимательство, AI Business, медиатехнологии, цифровая журналистика и цифровое государственное управление. Университет указывает трехлетний срок обучения, и при заключении договора в будущем цена для вас меняться не будет, даже если вуз пересмотрит тарифы.

Maqsut Narikbayev University

На странице приема MNU указана стоимость 55 тысяч теңге за кредит и нагрузка 60 кредитов в год. Итого для студентов выходит — 3,3 млн теңге. Тариф действует для большинства четырехлетних программ, включая переводческое дело, психологию, журналистику, бизнес-направления, юриспруденцию, искусственный интеллект и туризм. В утвержденном реестре на 2026/27 год для «Международных отношений» установлены 65 тысяч за кредит, или расчетные 3,9 млн теңге за 60 кредитов. Однако на странице приема все еще сохраняется просьба уточнить цену этой программы у комиссии.

Miras University

В актуальном прайсе Miras University все опубликованные направления бакалавриата стоят 600 тысяч теңге в год. Один кредит оценен в 10 тысяч, средняя нагрузка составляет 60 кредитов. Готовая годовая сумма также прямо приведена университетом. Единый тариф действует на педагогике и психологии, подготовке учителей, искусстве, журналистике, бизнесе и управлении, праве, IT, телекоммуникациях и в сфере обслуживания.

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