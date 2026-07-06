Какие направления получили больше всего грантов в 2026-2027 учебном году

В новом году общий объем госзаказа стал меньше, но сокращение коснулось направлений не равномерно. Одним специальностям места добавили, у других заметно убавили, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2026-2027 учебном году в Казахстане выделено 89 457 образовательных грантов. Это чуть меньше, чем годом ранее. Тогда было предусмотрено 93 232 гранта, то есть разница составляет 3 775 мест.

Если смотреть последние три года, видно, что до этого система почти не менялась. В 2024-2025 учебном году было предоставлено 93 116 грантов, в 2025-2026 — 93 232. То есть прошлый год даже дал небольшой прирост. Однако в новом учебном году объем госзаказа впервые заметно пошел вниз.

Сильнее всего сокращение коснулось магистратуры. В прошлом учебном году на нее выделяли 13 229 грантов, в новом — 11 007. Это минус 2 222 места, или почти 17%. Бакалавриат урезали заметно мягче с 77 084 до 75 371 гранта. Разница всего 1 713 мест, что составляет чуть больше 2% от общего массива.

Докторантура, наоборот, выросла. Если в 2025-2026 учебном году было 2 919 грантов, то в 2026-2027 их стало 3 079. Прибавка, конечно, небольшая — всего 160 мест, но на фоне общего сокращения она может выглядеть показательно и демонстрировать рост интереса к исследовательскому уровню.

Но все же основная часть грантов все равно остается в бакалавриате. На него приходится 75 371 место из 89 457, то есть более 84% всего госзаказа.

Крупнейшие направления потеряли больше всего

Если смотреть именно бакалавриат по направлениям, то здесь тоже произошли заметные изменения. Самая большая потеря зафиксирована у инженерных, обрабатывающих и строительных отраслей. В прошлом учебном году на это направление было 18 806 грантов, в новом осталось 16 674. Сокращение составило 2 132 места. Но при этом инженерный блок все равно остается крупнейшим в системе бакалавриата. Даже после сокращения именно туда государство направляет больше всего бюджетных мест.

На втором месте по сокращению — информационно-коммуникационные технологии. Здесь количество грантов снизилось с 11 585 до 10 387, то есть почти на 1 200 мест. Однако ICT, как и инженерия, остается в числе главных направлений и по объему грантов это третий крупнейший блок бакалавриата после инженерии и педагогики.

Кстати, об учителях. В новом году количество грантов на педагогические науки также заметно уменьшилось. Если в минувшем году на подготовку педагогов было 13 226 мест, то в новом — 12 228. Сокращение составило 998 грантов. При этом, как было сказано ранее, педагогика по-прежнему занимает второе место по общему объему госзаказа в бакалавриате.

Инфографика: Kazinform

Часть сфер оставили почти без изменений

Есть и направления, которые почти не тронули. Совсем без изменений остались искусство и гуманитарные науки — 1 915 грантов, социальные науки, журналистика и информация — 1 485, бизнес, управление и право — 1 423, естественные науки, математика и статистика — 9 188, здравоохранение — 2 700. В блоке услуг снижение минимальное — с 2 200 до 2 170 грантов.

Но если где-то убыло, значит где-то должно прибыть? С учетом общего сокращения грантов, вовсе не обязательно, но в этом году все же есть крупное направление бакалавриата, где добавили места — это сельское хозяйство и биоресурсы. Здесь количество грантов выросло с 2 379 до 2 515. Прибавка небольшая на фоне тех же объемов инженерии или педагогики, здесь скорее привлекает внимание сама тенденция повышения внимания к аграрному сектору, в год общего сокращения количества грантов.

Кому добавили места несмотря на общее сокращение

Если изучать тему глубже и обратить внимание на отдельные специальности, то можно тоже найти немало интересного. Например, даже внутри направлений, где общий объем сократили, отдельные специальности получили заметную прибавку.

Самый крупный рост среди отдельных групп образовательных программ — у механики с 889 до 1 300 грантов или плюс 411 мест. Сильно выросла и специальная педагогика — с 593 до 965 грантов. Прибавка составила 372 места.

Также выросли наука о земле — с 988 до 1 197 грантов, агроинженерия — с 299 до 447, химическая инженерия и процессы — с 370 до 500. В два раза с лишним увеличили госзаказ на гидротехническое строительство и управление водными ресурсами (со 100 до 215 грантов).

В педагогике в плюсе также подготовка учителей математики. Количество грантов здесь выросло с 1 087 до 1 200.

Какие специальности попали под сокращение

Самые заметные минусы тоже показывают тенденции современного образования и по этим показателям можно косвенно судить каких специалистов сегодня в стране явный профицит.

Больше всего сократили информационную безопасность — с 3 000 до 2 260 грантов или минус 740 мест. При этом сама группа остается второй крупнейшей среди всех направлений, поэтому говорить о потере интереса к сфере нельзя. Скорее это корректировка после очень высокого объема прошлых лет.

Сильно уменьшили госзаказ на механику и металлообработку — с 1 800 до 1 244 грантов. Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство сократили с 1 500 до 1 068. Горное дело и добычу полезных ископаемых — с 1 710 до 1 301.

Среди заметных сокращений также текстиль, одежда, обувь и кожаные изделия — с 720 до 459 грантов, биологические и смежные науки — с 1 087 до 855, металлургия — с 500 до 279.

Инженерия педагогика и IT остаются в лидерах

Если смотреть не на изменения, а на общий объем грантов в новом учебном году, лидеры выглядят ожидаемо и не сильно изменились с прошлых лет. В бакалавриате больше всего мест выделено на инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли — 16 674 гранта. На втором месте педагогические науки — 12 228. На третьем информационно-коммуникационные технологии — 10 387.

Далее идут естественные науки, математика и статистика — 9 188 грантов. Значительно меньше мест предусмотрено на здравоохранение — 2 700, сельское хозяйство и биоресурсы — 2 515, услуги — 2 170.

Меньше всего грантов среди крупных направлений бакалавриата выделено на ветеринарию — 1 175 мест. В нижней части таблицы также бизнес, управление и право — 1 423 гранта, социальные науки, журналистика и информация — 1 485.

Но здесь важно не путать объем госзаказа со спросом абитуриентов. Низкое число грантов говорит не о невостребованности, а скорее лишь о том, что государство оплачивает меньше мест по этим направлениям.

Среди отдельных групп образовательных программ самый большой объем грантов в новом учебном году у информационных технологий — 4 902. На втором месте информационная безопасность — 2 260, на третьем медицина — 1 501. Кстати, стоит обратить внимание, что две крупнейшие отдельные ГОП относятся к цифровой сфере, несмотря на то, что общий ICT-блок в новом году сократили.

Минимальные же объемы у узких групп образовательных программ. На сестринское дело предусмотрено 19 грантов. По 20 мест выделено на спорт, связь с общественностью, обработку материалов давлением, геодезию и картографию.

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