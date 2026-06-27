Как изменились проходные баллы в популярные вузы Казахстана

Поступить на грант в ведущие университеты страны стало сложнее. В 2026 году большинство популярных вузов Казахстана подняли минимальную планку для абитуриентов и лишь единицы сохранили прежние требования или ограничились точечными изменениями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для анализа мы взяли 10 ведущих университетов из крупнейших образовательных хабов страны –тех, что ежегодно лидируют в рейтингах и пользуются самым высоким спросом.

При этом важно отметить, что речь пойдет не о проходных баллах по итогам распределения грантов, а именно о минимальных порогах, которые вузы устанавливают самостоятельно для допуска к конкурсу. Мы сравнили базу 2025 года с актуальными таблицами на 2026-й. Если университет разделял баллы для гранта и коммерческого отделения, за основу брался грантовый порог, а платное обучение рассматривали отдельно.

КазНУ имени аль-Фараби

Один из крупнейших вузов страны в 2026 году ощутимо закрутил гайки. Сильнее всего новые правила ударили по будущим гуманитариям, экономистам, юристам и медийщикам.

Рекордный скачок на 45 баллов зафиксирован на переводческом деле, филологии и спорте. На 40 баллов выросла планка для экономического блока (экономика, финансы, менеджмент, маркетинг, аудит и налогообложение). Еще на 30 баллов тяжелее стало поступить на право, журналистику, международные отношения, востоковедение, дизайн и медиапроизводство.

Впрочем, есть направления, где требования, напротив, снизились. Так, грантовый порог по информационной безопасности упал со 110 до 100 баллов, а по криптологии — со 110 до 90. Зато на платное отделение по этим же специальностям планка подскочила до 95 и 90 баллов соответственно. Без изменений остались стабильно высокие медицинские направления — медицина, стоматология и фармация.

ЕНУ имени Л. Н. Гумилева

Столичный ЕНУ обошелся с абитуриентами мягче алматинских коллег. Самый серьезный рост здесь переживает филология — порог взлетел с 95 до 115 баллов. На 15 баллов выросли требования для будущих учителей русского языка и литературы, а также культурологов.

На 10 баллов поднялась планка на переводческом деле, политологии, международных отношениях, менеджменте и аудите. Чисто символические 5 баллов прибавили юриспруденция, финансы, туризм и ресторанно-гостиничное дело.

Прежние позиции удержали журналистика (и без того высокие 123 балла), IT и инфобез (по 110 баллов), а также архитектура (125 баллов). Приятной новостью для абитуриентов станет тот факт, что по восьми направлениям порог даже просел на 5 баллов. В этот список попали дошкольное обучение, физкультура, соцработа, механика, транспортная техника и стандартизация.

Фото: Kazinform/ИИ

Satbayev University

Технический флагман пересмотрел условия почти по всем сопоставимым программам. Под удар попал инженерный блок — на многих специальностях планка выросла с 65 до 80 баллов.

Самые резкие скачки коснулись точечных программ. Требования по инженерной физике и материаловедению выросли сразу на 45 баллов, порог строительной инженерии поднялся на 35, водные ресурсы — на 30, а компьютерные науки — на 25.

Что примечательно, вуз менял правила не для факультетов целиком, а для конкретных специальностей. К примеру, в строительном блоке жесткие 110 баллов требуют исключительно на «Строительной инженерии», тогда как смежные геодезические и строительные программы остались на вполне доступном уровне в 80 баллов.

КазНПУ имени Абая

Главный педвуз страны тоже решил отсеять часть кандидатов. Ощутимее всего выросли требования к будущим языковедам — пороги для учителей казахского и иностранного языков подскочили с 75 до 95 баллов.

На 15 баллов выросла планка для будущих преподавателей точных и естественных наук (математика, физика, химия, биология, география). Реформа зацепила и чисто научные, непедагогические профили. Так, химия поднялась с 65 до 90 баллов, математика и статистика — до 85, а история, философия, биология, науки о Земле и международные отношения теперь требуют минимум 80 баллов.

Отдельная история внутри вуза — это Институт Сорбонна-Казахстан и филиал Лотарингии (международные подразделения). Экономический блок здесь тоже стал строже — менеджмент, аудит, финансы, маркетинг и отельный бизнес выросли до 80 баллов. Без изменений остались дошкольное обучение, социальная педагогика и информатика (75 баллов), а самым доступным направлением оказалась психология (65 баллов).

КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова

Ведущий медицинский университет страны обошелся без массовых реформ. Ключевое новшество коснулось флагманской медицины — здесь минимальный порог для претендентов на грант вырос с 80 до 90 баллов. Для тех, кто идет на платное, условия прежние — 80 баллов.

Остальные медицинские профили сохранили прошлогодний статус-кво. Чтобы подать документы на педиатрию, сестринское дело, общественное здоровье или фармацию, по-прежнему достаточно набрать 70 баллов. Платная стоматология замерла на отметке 90. Интересно, что на грант по этой специальности отдельный порог вообще не указан и судя по всему, в этом году поступить на бесплатную стоматологию по общему конкурсу будет нельзя.

Редкое исключение для медвуза — снижение требования. Так, в этом году на технологии фармацевтического производства грантовая планка снизилась с 75 до 65 баллов.

Narxoz University

В Нархозе самый мощный скачок продемонстрировала психология — планка поднялась с 80 до 90 баллов. Символические 5 баллов прибавили классические экономические дисциплины (аудит, финансы, экономика), а также туризм и ресторанно-гостиничный бизнес. Социальная работа скорректирована с 72 до 75 баллов.

Стабильными остались социология, IT, инфобез, экология, математика и менеджмент.

При этом Нархоз показал и примеры беспрецедентного снижения требований. Так, маркетинг и программа «HR and Business planning» рухнули сразу со 100 до 75 баллов. Аналогично просели и требования к специальностям политические массовые коммуникации и международные отношения — вместо прежних 90 баллов теперь достаточно набрать 75.

Инфографика: Kazinform

Карагандинский медицинский университет

Полноценно оценить динамику карагандинского вуза сложно, так как прошлогодние данные в открытых источниках сохранились лишь частично.

В приемной кампании 2026 года лидерами по строгости стали медицина и стоматология — здесь требуют минимум 80 баллов. Для педиатрии порог составил 75 баллов, а для сестринского дела, фармации и медико-профилактического дела — 70 баллов.

Из того, что поддается сравнению стоит отметить, что выросли требования к биологическим и смежным наукам — с 50 до 60 баллов. А вот технология фармацевтического производства осталась верна прошлогодним ориентирам (75 баллов).

Astana IT University

Столичный IT-флагман решил серьезно отсеять кандидатов на бесплатное обучение. Главный удар пришелся по профильным информационным технологиям — грантовый порог взлетел с 80 до 100 баллов. Впрочем, для специализированного цифрового вуза такой шаг выглядит вполне логично.

Подросли требования и по другим направлениям. Например, коммуникационные технологии поднялись с 70 до 85 баллов, информационная безопасность — с 85 до 93. На 15 баллов выросли журналистика и менеджмент, а электротехника отделалась прибавкой в 5 баллов.

При этом для коммерческого отделения AITU сохранил максимально лояльные условия — практически по всем специальностям платная планка зафиксирована на уровне 70 баллов. Вуз теперь явно разделяет потоки и сейчас барьер вырос именно для тех, кто рассчитывает на государственные гранты.

MNU

В столице есть университеты, которые вообще не стали менять правила игры для грантников. Однако радоваться абитуриентам рано, ведь здешние пороги и без всякого повышения остаются одними из самых высоких в стране.

В MNU держат планку на высоком уровне переводческое дело, где требуется 130 баллов, менеджмент и юриспруденция — по 125, психология — 120, международные отношения –рекордные 135 баллов.

Заметной фишкой столичных вузов становится колоссальный разрыв между бесплатным и платным обучением. Ситуация здесь схожа с AITU. На международных отношениях 135 баллов требуется для поступления на грант против скромных 70 на платное. На праве соотношение составляет 125 к 75, а на международной журналистике — 100 баллов для грантника против 58 на платом.

Фото: Kazinform/ИИ

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова

Один из крупнейших вузов южного региона в 2026 году проявил максимальный консерватизм и практически не прикоснулся к старым порогам.

Будущим педагогам все так же нужно набрать 75 баллов, а большая часть непедагогических специальностей замерла на отметке в 65. На архитектуру, как и год назад, ждут с 70 баллами, а самыми доступными остаются аграрные и ветеринарные направления — здесь достаточно набрать 50. На общем фоне ЮКУ выглядит одним из самых стабильных островков для абитуриентов.

Ранее мы рассказывали о том, что прием документов в вузы Казахстана стартует 20 июня, а национальный центр тестирования сообщил сроки приема документов для участия в конкурсе образовательных грантов.