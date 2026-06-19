Прием документов в вузы Казахстана стартует 20 июня

С 20 июня во всех высших учебных заведениях Казахстана начинают работу приемные комиссии. Абитуриенты смогут подать документы для поступления как на платной основе, так и для участия в конкурсе образовательных грантов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Подать документы на платное обучение смогут абитуриенты, уже сдавшие ЕНТ и не планирующие участвовать в конкурсе грантов. Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов пройдет с 13 по 20 июля. В этот период поступающие смогут выбрать образовательные программы и вузы для дальнейшего обучения.

Заявления на конкурс грантов принимаются через приемные комиссии вузов независимо от выбранного учебного заведения. Также документы можно подать онлайн через виртуальные приемные комиссии вузов и портал eGov.

Минимальные пороговые баллы для поступления остаются без изменений. Для национальных вузов установлен порог в 65 баллов, для других вузов — 50 баллов. По направлениям «Педагогические науки» и «Право» необходимо набрать не менее 75 баллов, по направлению «Здравоохранение» — не менее 70 баллов. Кроме того, по предмету «История Казахстана» и двум профильным предметам ЕНТ либо творческому экзамену требуется не менее 5 баллов, а по дисциплинам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» — не менее 3 баллов. При этом вузы вправе устанавливать собственные пороговые баллы по отдельным образовательным программам.

Список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован до 10 августа 2026 года.

В министерстве также напомнили, что по вопросам проведения творческих и специальных экзаменов, условий обучения, проживания в общежитиях и особенностей образовательных программ абитуриентам следует обращаться непосредственно в приемные комиссии выбранных вузов.

Прием документов для поступления в высшие учебные заведения продлится до 25 августа 2026 года.

Напомним, Национальный центр тестирования сообщил сроки приема документов для участия в конкурсе образовательных грантов.