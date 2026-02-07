Сколько стоит конина в городах Казахстана

Для жителей Казахстана конина не просто мясо. Это часть истории, традиций и культуры, которая передается из поколения в поколение. Ни один большой той, семейный праздник или встреча дорогих гостей не обходится без щедрого дастархана, на который обязательно подают бешбармак с кониной.

С точки зрения диетологии, конина также считается одним из самых полезных и диетических видов мяса. Она содержит много белка, богата железом, витаминами группы B и микроэлементами, легко усваивается организмом, содержит меньше жира и холестерина, чем говядина и баранина.

По мнению специалистов, конина подходит для диетического питания и полезна для людей, следящих за своим здоровьем. Именно поэтому ее рекомендуют детям, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезней.

Еще одно преимущество конины — цена. Во многих регионах Казахстана на сегодняшний день она стоит гораздо дешевле говядины. И это делает ее более доступной для широкого круга населения. В среднем цены за один килограмм конины в различных регионах страны варьируются от 2500 тг до 7000.

Сразу отметим, что цены на конину зависят от самого мяса: кусочек с костями будет стоить дешевле, жая, кесек, вырезка — дороже. В разы дороже обойдется копченое мясо. Также дешевле выйдет покупка согым, ведь тогда оптом приобретается целая туша или какая-то ее часть.

Фото: Kazinform

Самый бюджетный вариант по цене на конину можно найти в Костанае — 2500 тг за килограмм. Однако купить мясо по такой цене вы сможете только у фермеров. А вот на рынке и в супермаркете стоимость конины уже стартует от 3400 тг.

Недорогая конина продается также в Актау — от 2700 тг, Кызылорде и Павлодаре — от 2900 тг. Правда, в последнем вы найдете такую цену на сельхозярмарках. В супермаркетах конина продается от 3300 до 3800 тг за килограмм.

Чуть дороже обойдется покупка мяса в Уральске (от 3000 тг), Актобе (от 3200 тг), Туркестане (от 3300 тг) и Петропавловске (от 3400 тг). Кстати, соғым здесь можно купить по цене 2700-2800 тг за килограмм.

Среднеказахстанскую цену на конину — 3500-3600 тг — демонстрируют города Усть-Каменогорск, Караганда, Жезказган, Шымкент и Астана. Хотя и здесь можно встретить цены в 7500 тг, когда речь идет о жая без жира. Более дорогую конину — уже по 3800 и выше —продают в Кокшетау и Талдыкоргане.

А вот жителям Тараза приходится покупать конину по 4300-4700 тг за килограмм. В среднем в магазинах ее можно приобрести за 4500 тг. В сравнении это достаточно дорого. Но самая дорогая конина все же продается в Алматы. Жители южной столицы вынуждены платить за килограмм мяса от 7000 тг.

