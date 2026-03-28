Сколько стоит картофель в разных регионах Казахстана

В Казахстане сегодня трудно представить стол без картофеля. И будничный ужин, и праздничное застолье не обойдутся без любимого корнеплода.

Картофель можно варить, жарить, тушить, запекать, добавлять в супы и салаты. При этом он легко сочетается с мясом, овощами, молочными продуктами и специями.

Одна из главных причин популярности картофеля — его доступность. Даже при колебаниях цен он остается одним из самых недорогих продуктов, способных накормить семью.

Между тем, на цену картофеля может влиять несколько факторов: его себестоимость, расходы на хранение, логистика и наценки посредников. Молодой картофель обычно в разы дороже старого, прошлогоднего. Социальный картофель продается гораздо дешевле, чем его можно приобрести на рынках и в супермаркетах.

Сравнивая цены на корнеплод в различных регионах страны, приходишь к выводу: картофель в Казахстане — продукт все же недорогой, средняя цена на него колеблется от 200 до 300 тенге за килограмм.

Дешевый социальный картофель вы можете купить в Петропавловске — всего за 115 тг/кг, Шымкенте — по 150 тг/кг и Туркестане — по 165 тг/кг. Правда, в этих же городах вы можете найти и более дорогие варианты до 360, а порой и 420 тг.

Средний ценовой диапазон на любимый гарнир наблюдается в Семее и Усть-Каменогорске (от 200 тг/кг), Астане (от 207 тг/кг), Костанае (от 212 тг/кг), Кокшетау (от 215 тг/кг), а также Таразе (от 230 тг/кг) и Караганде (от 235 тг/кг).

Чуть дороже обойдется покупка одного килограмма картофеля жителям Павлодара и Жезказгана — от 250 тг, Актобе — от 265 тг, Алматы — от 289 тг, Уральска — от 290 тг и Талдыкоргана — от 293 тг.

Самый дорогой картофель продается в Кызылорде — от 300 тг и Актау, где местным жителям за килограмм корнеплода придется отдать от 340 тг.

