    13:00, 22 Март 2026 | GMT +5

    Сколько стоит национальная одежда в городах Казахстана

    Стоимость традиционных казахстанских нарядов заметно различается в зависимости от региона. Одни и те же изделия могут стоить в несколько раз дороже — от бюджетных вариантов до эксклюзивных моделей ручной работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В преддверии весенних праздников и на фоне растущего интереса к национальной одежде по всей стране фиксируется заметный разброс цен на традиционные изделия. Анализ предложений в регионах Казахстана показывает, что стоимость шапанов, камзолов и тюбетеек варьируется — от доступных массовых вариантов до эксклюзивных дизайнерских моделей.

    Шапаны: от демократичных до премиальных

    Мужские короткие шапаны остаются одним из самых востребованных элементов национального гардероба. При этом диапазон цен по регионам весьма широк.

    Самые доступные предложения зафиксированы в Актобе и Шымкенте — от 7 000–8 000 тенге, а в Кызылорде минимальная цена и вовсе начинается от 5 500 тенге.

    В среднем по стране стоимость шапана колеблется в пределах 15 000–80 000 тенге. Такой уровень характерен для Караганды, Павлодара, Кокшетау и Туркестана.

    Самые высокие цены наблюдаются в Актау (до 250 000 тенге), в Семее (до 200 000 тенге), а также в Алматы и Жезказгане — до 180 000 тенге. В Усть-Каменогорске цены достигают 170 000 тенге.

    Женские камзолы: широкий диапазон и рекордные значения

    Женские камзолы демонстрируют еще более значительный разброс цен, что объясняется разнообразием тканей, ручной вышивки и дизайнерских решений.

    Минимальные цены зафиксированы в Актобе — от 7 000 тенге и Туркестане — от 5 000 тенге. В большинстве регионов нижняя граница варьируется от 8 000 до 20 000 тенге.

    Средний сегмент — 20 000–60 000 тенге — характерен для Уральска, Петропавловска, Тараза и Талдыкоргана.

    Наиболее дорогие камзолы представлены в Семее и Караганде — до 200 000 тенге. Высокие ценовые потолки также отмечены в Астане, Алматы и Усть-Каменогорске — до 150 000 тенге.

    Тюбетейки: доступный сегмент с локальными особенностями

    На фоне других элементов национального костюма тюбетейки остаются наиболее доступным товаром, однако и здесь наблюдается значительная региональная дифференциация.

    Самые низкие цены отмечены в Актобе — от 500 тенге. В Кокшетау минимальная стоимость составляет около 1 500 тенге, а в Шымкенте и Кызылорде — от 1 500–2 000 тенге.

    Средний ценовой диапазон по стране — 2 000–10 000 тенге. Такая цена характерна для большинства регионов, включая Атырау, Павлодар и Тараз.

    Максимальные цены достигают 15 000 тенге — такие предложения зафиксированы в Астане, Алматы, Караганде и Жезказгане.

    Общий анализ показывает, что рынок национальной одежды в Казахстане активно развивается, а ценовая политика формируется под влиянием сразу нескольких факторов — уровня доходов населения, туристического спроса, локальных традиций и наличия дизайнерских мастерских.

    При этом сохраняется ключевая тенденция: базовые изделия остаются доступными для широкого круга покупателей, тогда как сегмент премиальной этно-одежды уверенно занимает нишу с ценами свыше 150–200 тысяч тенге.

    Ранее агентство Kazinform публиковало индекс цен на традиционные сладости. 

    Айзада Агильбаева
