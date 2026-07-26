Сколько стоит билет в музей в городах Казахстана

Стоимость посещения государственных музеев Казахстана заметно отличается в зависимости от региона. Корреспондент Kazinform сравнила цены на входные билеты в государственные музеи областных центров и городов республиканского значения. Для этого редакция связалась с музеями напрямую и уточнила актуальную стоимость посещения для взрослых.

Как показал обзор, самым дорогим государственным музеем страны стал Центральный государственный музей Республики Казахстан в Алматы, где стоимость входного билета составляет 1 500 тенге. Следом идут Национальный музей Республики Казахстан в Астане, Карагандинский областной историко-краеведческий музей и Западно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей в Уральске — по 1 000 теңге.

В большинстве регионов билет стоит от 500 до 700 теңге. Так, по 500 теңге посещение обойдется в музеях Талдыкоргана, Семея, Туркестана, Петропавловска, Кызылорды и Жезказгана. В Атырау стоимость составляет 600 теңге, в Актобе — 700 теңге.

Самыми доступными оказались Жамбылский областной историко-краеведческий музей в Таразе, где вход стоит 250 теңге, Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г. Н. Потанина и Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекильбаева в Актау — по 300 теңге. В Костанайском областном историко-краеведческом музее постоянную экспозицию можно посетить бесплатно.

Инфографика: Kazinform

Помимо историко-краеведческих музеев, в Казахстане работают десятки необычных музейных пространств. Один из самых известных — Дом-музей Наума Шафера в Павлодаре, где хранится уникальная коллекция грампластинок, магнитофонных записей, книг и музыкальных архивов, признанная одной из крупнейших в стране.

Среди необычных музеев страны выделяется и Дом-музей деревянной скульптуры Юрия Костанянца. Его создатель — бывший пилот гражданской авиации Юрий Костанянц, превративший собственный дом в уникальное культурное пространство. Здесь представлены сотни деревянных скульптур, посвященных истории Великой степи, казахским ханам, батырам и знаковым историческим событиям. Сам автор называет музей «театром искусства», где гармонично сочетаются резьба по дереву, музыка и свет, создавая для посетителей особую атмосферу.

Не меньший интерес представляет Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, в экспозиции которого собраны сотни казахских и зарубежных музыкальных инструментов, многие из которых являются редкими историческими экземплярами.

Любителям археологии стоит посетить Музей-заповедник «Берел», где представлены находки из знаменитых сакских курганов, включая предметы конской упряжи, украшения и артефакты, сохранившиеся благодаря вечной мерзлоте.

В Алматы расположен и Музей искусств имени Абылхана Кастеева — крупнейший художественный музей страны, в коллекции которого насчитываются десятки тысяч произведений казахстанского и мирового искусства.

Необычным форматом отличается Музей памяти жертв политических репрессий, созданный в здании бывшего управления Карлага. Экспозиция рассказывает об истории одного из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР и судьбах тысяч людей, прошедших через него.

Для тех, кто интересуется космосом, будет интересен Музей космодрома Байконур, где представлены экспонаты, посвященные истории освоения космоса, развитию космодрома и первым пилотируемым полетам.

Отдельного внимания заслуживает и Этно-мемориальный комплекс «Атамекен» — музей под открытым небом, где на большой карте-макете представлены основные природные, исторические и архитектурные достопримечательности всех регионов Казахстана.

Ранее сообщалось, что более 784 тысяч человек посетили музеи-заповедники Казахстана за полгода.