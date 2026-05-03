Сколько стоит абонемент в фитнес-клуб в регионах Казахстана

Летний сезон приближается и многие именно к этому периоду активизируют физические нагрузки. Сделать это легко можно в фитнес-зале, однако, в некоторых городах нужно быть готовым немало заплатить, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как выстраивается цена

Стоимость услуг фитнес-клубов и тренажерных залов зависит от многих факторов. Допустим, влияет на это престижность заведения. Именитые и позиционирующие себя, как элитные, ставят ценник весьма высокий. При этом, за свои деньги клиенты получают фактически те же самые тренажеры.

Также стоимость варьируется от количества занятий в абонементе. Самые распространенные 8, 10, 12 занятий на месяц. Если не посещали, то абонемент сгорает. Также предлагают месячный безлимит, отсюда, само собой, и цена заметно выше. Плюс к этому в некоторых залах абонементы делятся на дневные и вечерние, что тоже влияет на стоимость. Существуют центры специально для женщин, куда доступ мужчинам закрыт.

Цена возрастает за дополнительные услуги, допустим, некоторые предлагают сауну. Есть персональные тренировки, на которые стоимость растет в зависимости от популярности тренера. Начинающие могут брать по 15-20 тысяч за месяц, другие напротив, за такие деньги готовы провести занятие лишь один раз.

В целом, можно отметить, что во всех городах Казахстана при желании можно найти подходящий по своим доходам тренажерный зал.

Цена занятий

Для обзора цен мы взяли стандартные абонементы, которые берут на месяц и в которые входит обычно от 8 до 12 занятий. Самый дешевый абонемент удалось найти в Кызылорде. Здесь стоимость начинается от 5000 тенге, но есть центры и по цене за 25 000.

Следом расположились Тараз и Павлодар, стоимость занятий на месяц в этих городах начинается от 6000 тенге. Недалеко ушли в Усть-Каменогорске и Астане, где цены стартуют от 7000 тенге. При этом, в столице, конечно, услуги могут достигать и 50 000 тенге. Хотя и это не предел.

В Туркестане, Актобе, Караганде и Жезказгане стоимость уже от 8000 тенге. В Петропавловске от 9000 и здесь абонемент может обойтись, в том числе, в 17 000 тенге.

Можно смело сказать, что самая распространенная минимальная стоимость по Казахстану — 10000 тенге. Именно такой порог удалось найти в Шымкенте, Семее, Костанае, Атырау, Уральске и Алматы. Конечно же, как и в случае и с Астаной, в южной столице страны стоимость может достигать десятков тысяч. Стоить отметь, здесь еще и большой выбор тренажерных и фитнес залов, расположенных во всех микрорайонах города.

Следующим в обзоре стоимости оказался Актау. Здесь цены на месячный абонемент варьируются от 11000 до 25000 тенге. В Кокшетау стоимость уже от 12 000 до 27 000 тенге. Дороже всего оказалось в Талдыкоргане, где любителям спорта нужно быть готовыми заплатить в пределах 16000-25000 тенге.

