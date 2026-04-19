Сколько стоит стирка ковров в городах Казахстана

Самые высокие цены фиксируются в северных и восточных регионах. В Петропавловске стирка ковров в среднем обходится в 1000-1200 тенге за квадратный метр, в Усть-Каменогорске — от 1000 тенге и выше. В Костанае и Уральске ценник также держится на высоком уровне — около 900–1000 тенге за квардратный метр.

В крупных городах стоимость услуг более умеренная. В Астане и Алматы чистка ковров стоит в среднем 700–1000 тенге за квадратный метр. В Караганде, Павлодаре и Конаеве — 650–900 тенге, в Атырау — 600–800 тенге, в Актобе — 550–900 тенге. Наиболее доступные цены — в южных регионах страны. В Таразе стирка ковров обходится примерно в 450–600 тенге за квадратный метр, в Туркестане — от 350 тенге. В Кызылорде и Талдыкоргане стоимость держится в пределах 500–800 тенге. При этом в Шымкенте разброс один из самых широких — от 500 до 2000 тенге за квадратный метр, что связано с разным уровнем сервиса и дополнительными услугами.

Инфографика: Kazinform

Как отмечают специалисты, ключевую роль в формировании цены играет материал изделия. Синтетические ковры чистятся быстрее и проще, поэтому и стоят дешевле. А вот изделия из шерсти или шелка требуют более бережного подхода, специальных средств и иногда ручной обработки.

Отдельная категория — ковры ручной работы. Их чистка проводится индивидуально, с учетом структуры и плотности ворса, поэтому цена на такие услуги, как правило, выше средней.

На итоговую стоимость также влияют степень загрязнения, длина ворса, необходимость удаления сложных пятен, а также дополнительные услуги — доставка, сушка и антибактериальная обработка.

В целом рынок услуг по стирке ковров в Казахстане остается конкурентным и достаточно доступным, а это позволяет потребителям выбирать оптимальное сочетание цены и качества.

Напомним, ранее мы публиковали информацию о ценах на услуги по мойке автомобилей в городах Казахстана.