РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    Сколько стоит стирка ковров в городах Казахстана

    Весной в Казахстане заметно растет спрос на услуги по стирке ковров. При этом стоимость таких услуг в регионах страны заметно отличается, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform/Nano banana

    Самые высокие цены фиксируются в северных и восточных регионах. В Петропавловске стирка ковров в среднем обходится в 1000-1200 тенге за квадратный метр, в Усть-Каменогорске — от 1000 тенге и выше. В Костанае и Уральске ценник также держится на высоком уровне — около 900–1000 тенге за квардратный метр.

    В крупных городах стоимость услуг более умеренная. В Астане и Алматы чистка ковров стоит в среднем 700–1000 тенге за квадратный метр. В Караганде, Павлодаре и Конаеве — 650–900 тенге, в Атырау — 600–800 тенге, в Актобе — 550–900 тенге. Наиболее доступные цены — в южных регионах страны. В Таразе стирка ковров обходится примерно в 450–600 тенге за квадратный метр, в Туркестане — от 350 тенге. В Кызылорде и Талдыкоргане стоимость держится в пределах 500–800 тенге. При этом в Шымкенте разброс один из самых широких — от 500 до 2000 тенге за квадратный метр, что связано с разным уровнем сервиса и дополнительными услугами.

    Инфографика: Kazinform

    Как отмечают специалисты, ключевую роль в формировании цены играет материал изделия. Синтетические ковры чистятся быстрее и проще, поэтому и стоят дешевле. А вот изделия из шерсти или шелка требуют более бережного подхода, специальных средств и иногда ручной обработки.

    Отдельная категория — ковры ручной работы. Их чистка проводится индивидуально, с учетом структуры и плотности ворса, поэтому цена на такие услуги, как правило, выше средней.

    На итоговую стоимость также влияют степень загрязнения, длина ворса, необходимость удаления сложных пятен, а также дополнительные услуги — доставка, сушка и антибактериальная обработка.

    В целом рынок услуг по стирке ковров в Казахстане остается конкурентным и достаточно доступным, а это позволяет потребителям выбирать оптимальное сочетание цены и качества.

    Напомним, ранее мы публиковали информацию о ценах на услуги по мойке автомобилей в городах Казахстана.

    Теги:
    Цена Регионы Казахстана Сфера услуг Общество Индекс цен Статистика
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают