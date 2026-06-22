Сколько стоила США война с Ираном

Согласно предварительным данным из готовящегося анализа Центра стратегических и международных исследований (CSIS), конфликт обошелся Министерству обороны США примерно в $40 млрд, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN .

Как заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канциан, указанная сумма включает стоимость боеприпасов, уничтоженной техники и ущерба инфраструктуре баз. При этом операционные расходы, уже заложенные в бюджет Пентагона на 2026 финансовый год, превышающий $1 трлн, в расчет не включены.

По данным CNN со ссылкой на два источника в правительстве США, Пентагон запросил дополнительное финансирование в размере $80 млрд. Из них не менее $20 млрд связаны с неотложными расходами в рамках конфликта с Ираном. Эти оценки также не учитывают затраты на ремонт объектов и содержание американских баз в регионе.

Канциан подчеркнул, что основная часть расходов пришлась на боеприпасы, включая использование высокотехнологичного дальнобойного вооружения. Стоимость одной ракеты Tomahawk составляет около $2,5 млн, при этом, по его данным, США применили порядка тысячи таких ракет.

Помимо Пентагона, дополнительные расходы понесли Министерство внутренней безопасности и Министерство по делам ветеранов — около $1 млрд, включая примерно $165 млн на рост стоимости топлива.

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