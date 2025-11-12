Сколько средств выделяется на одного ученика в «Школе будущего»

В Павлодаре первую «Школу будущего» открыли осенью текущего года. Она финансируется за счет местного бюджета. Учебное заведение расположено в одном из самых быстро развивающихся районов города — микрорайоне Достык. Ранее в этом районе ощущалась нехватка ученических мест. Ожидалось, что открытие новой школы снизит нагрузку на близлежащие учебные заведения и обеспечит 1200 детей современными и комфортными условиями для обучения.

Как сообщили в управлении образования, сейчас в учебном заведении обучаются 1045 школьников.

— Расходы на содержание новой школы финансируются из местного бюджета. Согласно методике подушевого нормативного финансирования, утвержденной приказом министра образования и науки РК от 27 ноября 2017 года № 597, затраты на одного ученика в год составляют 436,6 тысячи тенге, — сообщили в областном управлении образования.

В школе работает 81 педагог.

