    18:16, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сколько средств выделяется на одного ученика в «Школе будущего»

    В настоящее время в казахоязычной школе № 48 города Павлодар обучается 1045 учеников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Келешек мектебі
    Фото: Валерий Бугаев

    В Павлодаре первую «Школу будущего» открыли осенью текущего года. Она финансируется за счет местного бюджета. Учебное заведение расположено в одном из самых быстро развивающихся районов города — микрорайоне Достык. Ранее в этом районе ощущалась нехватка ученических мест. Ожидалось, что открытие новой школы снизит нагрузку на близлежащие учебные заведения и обеспечит 1200 детей современными и комфортными условиями для обучения.

    Как сообщили в управлении образования, сейчас в учебном заведении обучаются 1045 школьников.

    — Расходы на содержание новой школы финансируются из местного бюджета. Согласно методике подушевого нормативного финансирования, утвержденной приказом министра образования и науки РК от 27 ноября 2017 года № 597, затраты на одного ученика в год составляют 436,6 тысячи тенге, — сообщили в областном управлении образования.

    В школе работает 81 педагог.

    Ранее сообщалось, что более 31 тысячи школьников освоят профессиональные навыки в специальных классах, которые создаются в Год рабочих профессий в школах. 

    Теги:
    Павлодар Образование школа
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
