Более 31 тысячи школьников освоят профессиональные навыки в специальных классах — Минпросвещения РК

Эти классы направлены на раннюю профессиональную ориентацию школьников, развитие практических навыков и повышение интереса к техническим и рабочим специальностям.

В школах Казахстана создаются профильные классы по различным направлениям, включая техническое и инженерное, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и экологию, транспорт и логистику, сферу обслуживания, творчество и культуру, медицину и социальное обслуживание.

— Профильные классы ориентированы на учащихся 9–11-х классов и позволяют учитывать кадровые потребности регионов, формируя интерес школьников к востребованным профессиям. Главная цель проекта — подготовка школьников к получению специальностей и успешной адаптации на рынке труда, — говорится в сообщении.

В реализацию программы активно вовлечены региональные вузы, колледжи и работодатели, которые помогают формировать учебное содержание и обеспечивают практическую подготовку учащихся.

В ведомстве отметили, что направление профильных классов может меняться дважды в течение учебного года, что позволяет гибко реагировать на потребности рынка труда и интересы самих школьников.

