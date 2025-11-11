РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:55, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 31 тысячи школьников освоят профессиональные навыки в специальных классах — Минпросвещения РК

    В Год рабочих профессий в школах создаются тысячи профильных классов, в которых будут обучаться более 31 тысячи детей, передает агенство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    Фото: Минпросвещения РК

    Эти классы направлены на раннюю профессиональную ориентацию школьников, развитие практических навыков и повышение интереса к техническим и рабочим специальностям.

    В школах Казахстана создаются профильные классы по различным направлениям, включая техническое и инженерное, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и экологию, транспорт и логистику, сферу обслуживания, творчество и культуру, медицину и социальное обслуживание.

    — Профильные классы ориентированы на учащихся 9–11-х классов и позволяют учитывать кадровые потребности регионов, формируя интерес школьников к востребованным профессиям. Главная цель проекта — подготовка школьников к получению специальностей и успешной адаптации на рынке труда, — говорится в сообщении.

    В реализацию программы активно вовлечены региональные вузы, колледжи и работодатели, которые помогают формировать учебное содержание и обеспечивают практическую подготовку учащихся.

    В ведомстве отметили, что направление профильных классов может меняться дважды в течение учебного года, что позволяет гибко реагировать на потребности рынка труда и интересы самих школьников.

    Ранее мы рассказывали, что в школах Астаны и Алматы введут уроки плавания.

    Год рабочих профессий Образование школа
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
