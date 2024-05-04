Сколько школ пострадало от паводков в Казахстане

В Министерстве просвещения рассказали, сколько школ и детских садов в Казахстане пострадали от паводков. Часть из них уже вернулись к работе, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Министерства просвещения, от паводков пострадало 26 организаций среднего и средне-технического образования, 11 из них уже вернулись в штатный режим работы. Среди этих 26 организаций: один детский сад, одно общежитие колледжа, остальное – школы.

Ранее из-за паводков школьникам отменили СОРы и СОЧи в Атырауской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

Также во время паводков в шести областях Казахстана произошли аварийные отключения электрических сетей.

По данным Минэнерго, опоры ЛЭП пострадали в следующих областях:

Актюбинская область — 984 шт;

Акмолинская область — 257 шт;

Костанайская область — 1537 шт;

СКО — 329 шт;

ЗКО — 226 шт.

На сегодня местными исполнительными органами, АО «KEGOC» и РЭК оценивается ущерб по поврежденным опорам ЛЭП. Как заявили в Минэнерго, аварийно-восстановительные работы энергетической инфраструктуры в подтопленных населенных пунктах будут проводиться сразу после снижения уровня паводковых вод.

Вместе с тем, по состоянию на 4 мая 2024 года остаются подтопленными 16 нефтяных скважины. Восстановительные работы будут проведены по мере отступления воды.