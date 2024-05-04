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    12:45, 04 Май 2024 | GMT +6

    Сколько школ пострадало от паводков в Казахстане

    Школа во время паводка
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    В Министерстве просвещения рассказали, сколько школ и детских садов в Казахстане пострадали от паводков. Часть из них уже вернулись к работе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Министерства просвещения, от паводков пострадало 26 организаций среднего и средне-технического образования, 11 из них уже вернулись в штатный режим работы. Среди этих 26 организаций: один детский сад, одно общежитие колледжа, остальное – школы.

    Ранее из-за паводков школьникам отменили СОРы и СОЧи в Атырауской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях. 

    Также во время паводков в шести областях Казахстана произошли аварийные отключения электрических сетей. 

    По данным Минэнерго, опоры ЛЭП пострадали в следующих областях:

    • Актюбинская область — 984 шт;
    • Акмолинская область — 257 шт;
    • Костанайская область — 1537 шт;
    • СКО — 329 шт;
    • ЗКО — 226 шт.

    На сегодня местными исполнительными органами, АО «KEGOC» и РЭК оценивается ущерб по поврежденным опорам ЛЭП. Как заявили в Минэнерго, аварийно-восстановительные работы энергетической инфраструктуры в подтопленных населенных пунктах будут проводиться сразу после снижения уровня паводковых вод.

    Вместе с тем, по состоянию на 4 мая 2024 года остаются подтопленными 16 нефтяных скважины. Восстановительные работы будут проведены по мере отступления воды.

    Теги:
    Пострадавшие Детсады Регионы Образование Паводки в Казахстане Ущерб Паводки школа
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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