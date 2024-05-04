Какие энергетические объекты пострадали из-за паводков в Казахстане
Во время паводков в шести областях Казахстана произошли аварийные отключения электрических сетей. Сколько опор линий электропередач было затоплено, рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным ведомства, опоры ЛЭП пострадали в следующих областях:
- Актюбинская область — 984 шт;
- Акмолинская область — 257 шт;
- Костанайская область — 1537 шт;
- СКО — 329 шт;
- ЗКО — 226 шт.
На сегодня местными исполнительными органами, АО «KEGOC» и РЭК оценивается ущерб по поврежденным опорам ЛЭП.
Как заявили в Минэнерго, аварийно-восстановительные работы энергетической инфраструктуры в подтопленных населенных пунктах будут проводиться сразу после снижения уровня паводковых вод.
— Министерством совместно с первыми руководителями РЭК, МИО и АО «KEGOC» были проведены совещания по восстановлению разрушенной энергоинфраструктуры. Пригодность разрушенной энергоинфраструктуры будет определена сразу после снижения уровня паводковых вод. Также прорабатывается вопрос финансирования восстановления разрушенной энергоинфраструктуры, — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.
В Минэнерго отметили, что по состоянию на 4 мая 2024 года остаются подтопленными 16 нефтяных скважины. Восстановительные работы будут проведены по мере отступления воды.