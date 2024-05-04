РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:21, 04 Май 2024 | GMT +6

    Какие энергетические объекты пострадали из-за паводков в Казахстане

    Линии электропередач, электричество, электроэнергия
    Фото: freepik.com

    Во время паводков в шести областях Казахстана произошли аварийные отключения электрических сетей. Сколько опор линий электропередач было затоплено, рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ведомства, опоры ЛЭП пострадали в следующих областях:

    • Актюбинская область — 984 шт;
    • Акмолинская область — 257 шт;
    • Костанайская область — 1537 шт;
    • СКО — 329 шт;
    • ЗКО — 226 шт.

    На сегодня местными исполнительными органами, АО «KEGOC» и РЭК оценивается ущерб по поврежденным опорам ЛЭП.

    Как заявили в Минэнерго, аварийно-восстановительные работы энергетической инфраструктуры в подтопленных населенных пунктах будут проводиться сразу после снижения уровня паводковых вод.

    — Министерством совместно с первыми руководителями РЭК, МИО и АО «KEGOC» были проведены совещания по восстановлению разрушенной энергоинфраструктуры. Пригодность разрушенной энергоинфраструктуры будет определена сразу после снижения уровня паводковых вод. Также прорабатывается вопрос финансирования восстановления разрушенной энергоинфраструктуры, — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

    В Минэнерго отметили, что по состоянию на 4 мая 2024 года остаются подтопленными 16 нефтяных скважины. Восстановительные работы будут проведены по мере отступления воды.

    Теги:
    Электроэнергия ЗКО СКО Ремонт Минэнерго РК Регионы Костанайская область Нефть Паводки в Казахстане Актюбинская область Акмолинская область
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!