Школьникам еще одного региона РК отменили СОР и СОЧ из-за паводков

В некоторых пострадавших из-за паводков населенных пунктах Северо-Казахстанской области школьникам отменили СОР и СОЧ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства просвещения Мереке Нурмуханова на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Министерства, на сегодня около 4 тысяч детей, ранее находившихся в эвакуационных пунктах, уже разместились в наиболее благоприятных условиях проживания вместе с родителями:

около 600 школьников в круглогодичных детских оздоровительных центрах;

почти 2 тысячи в общежитиях колледжей и вузов;

еще около 600 детей в интернатах инновационных школ-лицеев республиканского значения и других.

Также подготовлен резерв на 7 094 места для детей и их родителей.

В ведомстве отметили, что школьники обеспечены необходимыми принадлежностями, питанием и одеждой за счет средств фонда «Всеобуч». Для них совместно с КТЖ организован бесплатный проезд в детские оздоровительные центры.

— Наряду с этим для школьников из пострадавших регионов пересмотрены сроки экзаменов. Ранее проведение текущего контроля (СОР и СОЧ) было отменено в Актюбинской и Атырауской областях. На сегодня принято решение об отмене СОР и СОЧ в Северо-Казахстанской области, частично в пострадавших населенных пунктах, — сказала М. Нурмуханова.

В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься по ситуации.

В настоящее время ведется работа по установлению причиненного ущерба и составлению списка педагогов, пострадавших в результате паводков.

Ассоциациями частных организаций образования открыт сбор для помощи пострадавшим. Согласно предоставленным данным, на сегодня собрано более 12 млн тенге.