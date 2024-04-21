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    18:35, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Школьникам еще одного региона РК отменили СОР и СОЧ из-за паводков

    ЕНТ, экзамен
    Фото: freepik.com

    В некоторых пострадавших из-за паводков населенных пунктах Северо-Казахстанской области школьникам отменили СОР и СОЧ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства просвещения Мереке Нурмуханова на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Министерства, на сегодня около 4 тысяч детей, ранее находившихся в эвакуационных пунктах, уже разместились в наиболее благоприятных условиях проживания вместе с родителями:

    • около 600 школьников в круглогодичных детских оздоровительных центрах;
    • почти 2 тысячи в общежитиях колледжей и вузов;
    • еще около 600 детей в интернатах инновационных школ-лицеев республиканского значения и других.

    Также подготовлен резерв на 7 094 места для детей и их родителей.

    В ведомстве отметили, что школьники обеспечены необходимыми принадлежностями, питанием и одеждой за счет средств фонда «Всеобуч». Для них совместно с КТЖ организован бесплатный проезд в детские оздоровительные центры.

    — Наряду с этим для школьников из пострадавших регионов пересмотрены сроки экзаменов. Ранее проведение текущего контроля (СОР и СОЧ) было отменено в Актюбинской и Атырауской областях. На сегодня принято решение об отмене СОР и СОЧ в Северо-Казахстанской области, частично в пострадавших населенных пунктах, — сказала М. Нурмуханова.

    В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься по ситуации.

    В настоящее время ведется работа по установлению причиненного ущерба и составлению списка педагогов, пострадавших в результате паводков.

    Ассоциациями частных организаций образования открыт сбор для помощи пострадавшим. Согласно предоставленным данным, на сегодня собрано более 12 млн тенге.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Регионы Образование Паводки в Казахстане Паводки школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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