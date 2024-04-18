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    20:35, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    СОР и СОЧ отменили в школах Актюбинской и Атырауской областей

    школьники
    Фото: Министерство просвещения РК

    По решению Министерства просвещения РК, учащиеся пострадавших от паводка регионов освобождены от прохождения СОР и СОЧ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    В частности, для всех учащихся Актюбинской и Атырауской областей отменили СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ (суммативное оценивание за четверть).

    - 9 школ в трех наиболее пострадавших районах Актюбинской области (Кобдинский район-2, Уилский район-4, Иргизский район-3) в апреле полностью освобождены от мониторинга учебных достижений учащихся, его начало перенесли с 15 апреля на 13 мая. В мониторинге примут участие 87 из 96 школ, отобранных по плану, - пояснили в акимате.

    Как отметили в ведомстве, мониторинг учебных достижений учащихся является инструментом независимого от образовательных организаций мониторинга качества образования, проводимого в школах, отобранных министерством.

    Ранее сообщалось, что с 15 апреля в школах Казахстана начался мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО). В нем принимают участие более 140 тысяч учащихся четвертых и девятых классов из 2404 организаций среднего образования.

    Теги:
    Подтопления Атырауская область Минпросвещения РК Наводнение Дети Регионы Образование Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки школа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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