Сколько школ переведены на дистанционное обучение в Казахстане

По данным ведомства, по состоянию на 2 декабря 2025 года по республике в 13 регионах 663 школы и 6 784 класса полностью переведены на онлайн-обучение.

Министерство представило следующие региональные сведения:

Костанайская область — 167 школ, 2 727 классов; Северо-Казахстанская область — 64 школы, 247 классов; Область Улытау — 15 школ, 93 класса; Мангистауская область — одна школа, один класс; Акмолинская область — 58 школ, 268 классов; Западно-Казахстанская область — три школы, шесть классов; Жамбылская область — 20 школ, 986 классов; Город Астана — 46 школ, 462 класса; Восточно-Казахстанская область — 119 школ, 1 034 класса; Область Абай — 48 школ, 299 классов; Карагандинская область — 47 школ, 260 классов; Атырауская область — 18 школ, 94 класса; Павлодарская область — 57 школ, 307 классов.

