    17:20, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько школ переведены на дистанционное обучение в Казахстане

    Министерство просвещения распространило информацию о том, что в нескольких регионах страны школы переведены на формат дистанционного обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По данным ведомства, по состоянию на 2 декабря 2025 года по республике в 13 регионах 663 школы и 6 784 класса полностью переведены на онлайн-обучение.

    Министерство представило следующие региональные сведения:

    1. Костанайская область — 167 школ, 2 727 классов;
    2. Северо-Казахстанская область — 64 школы, 247 классов;
    3. Область Улытау — 15 школ, 93 класса;
    4. Мангистауская область — одна школа, один класс;
    5. Акмолинская область — 58 школ, 268 классов;
    6. Западно-Казахстанская область — три школы, шесть классов;
    7. Жамбылская область — 20 школ, 986 классов;
    8. Город Астана — 46 школ, 462 класса;
    9. Восточно-Казахстанская область — 119 школ, 1 034 класса;
    10. Область Абай — 48 школ, 299 классов;
    11. Карагандинская область — 47 школ, 260 классов;
    12. Атырауская область — 18 школ, 94 класса;
    13. Павлодарская область — 57 школ, 307 классов.

    Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане на дистанционный формат были переведены 900 школ.

    Теги:
    Минпросвещения РК Регионы Дистанционное обучение школа
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
