Сколько школ переведены на дистанционное обучение в Казахстане
Министерство просвещения распространило информацию о том, что в нескольких регионах страны школы переведены на формат дистанционного обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным ведомства, по состоянию на 2 декабря 2025 года по республике в 13 регионах 663 школы и 6 784 класса полностью переведены на онлайн-обучение.
Министерство представило следующие региональные сведения:
- Костанайская область — 167 школ, 2 727 классов;
- Северо-Казахстанская область — 64 школы, 247 классов;
- Область Улытау — 15 школ, 93 класса;
- Мангистауская область — одна школа, один класс;
- Акмолинская область — 58 школ, 268 классов;
- Западно-Казахстанская область — три школы, шесть классов;
- Жамбылская область — 20 школ, 986 классов;
- Город Астана — 46 школ, 462 класса;
- Восточно-Казахстанская область — 119 школ, 1 034 класса;
- Область Абай — 48 школ, 299 классов;
- Карагандинская область — 47 школ, 260 классов;
- Атырауская область — 18 школ, 94 класса;
- Павлодарская область — 57 школ, 307 классов.
Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане на дистанционный формат были переведены 900 школ.