Сколько сейвов сделал Анарбеков в игре против «Олимпиакоса»

По данным матча, голкипер совершил семь спасений, несколько раз выручив команду в опасных эпизодах. Несмотря на это, сохранить ворота «сухими» не удалось — на 73-й минуте португальский полузащитник Желсон Мартинш открыл счет, и его мяч стал единственным и победным в игре.

После шести туров основного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» имеет в активе одно очко, заработанное в матче с кипрским «Пафосом» (0:0). Остальные встречи завершились поражениями: от «Спортинга» (1:4), «Реала» (0:5), «Интера» (1:2), «Копенгагена» (2:3) и «Олимпиакоса» (0:1).

Впереди алматинскую команду ожидают встречи с «Арсеналом» и «Брюгге» в рамках общего этапа турнира.