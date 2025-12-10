РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:01, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько сейвов сделал Анарбеков в игре против «Олимпиакоса»

    Вратарь алматинского «Кайрата» Темирлан Анарбеков продемонстрировал уверенную игру в матче Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сколько сейвов сделал Анарбеков в игре против «Олимпиакоса»
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По данным матча, голкипер совершил семь спасений, несколько раз выручив команду в опасных эпизодах. Несмотря на это, сохранить ворота «сухими» не удалось — на 73-й минуте португальский полузащитник Желсон Мартинш открыл счет, и его мяч стал единственным и победным в игре.

    После шести туров основного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» имеет в активе одно очко, заработанное в матче с кипрским «Пафосом» (0:0). Остальные встречи завершились поражениями: от «Спортинга» (1:4), «Реала» (0:5), «Интера» (1:2), «Копенгагена» (2:3) и «Олимпиакоса» (0:1).

    Поражение от «Олимпиакоса» стало для «Кайрата» пятым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее команда уступила «Спортингу» (1:4), «Реалу» (0:5), «Интеру» (1:2) и «Копенгагену» (2:3). Единственное очко алматинцы набрали в матче с кипрским «Пафосом» — 0:0.

    Впереди алматинскую команду ожидают встречи с «Арсеналом» и «Брюгге» в рамках общего этапа турнира.

    Теги:
    Спорт ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают