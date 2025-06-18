Сколько объектов здравоохранения построят в Казахстане до конца года

В 2024 году на реализацию 3 нацпроектов «Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения» и «Доступный интернет» из различных источников финансирования было выделено 751 млрд тенге.

На реализацию нацпроекта «Комфортная школа» за счет средств Национального фонда регионам переведено 647 млрд тенге. Введено 254 тысячи ученических мест, завершено строительство 105 школ. В 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию еще 112 школ.

На реализацию нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» выделено 91,3 млрд тенге. Завершено строительство 460 объектов.

До конца 2025 года будет завершено строительство 195-ти объектов здравоохранения и модернизировано 32 многопрофильных центральных районных больниц.

На реализацию нацпроекта «Доступный интернет» из прочих источников было выделено 13 млрд тенге. 5G обеспечены 30% городов республиканского значения, 15% городов областного значения.

Ранее в Минздраве РК сообщили, что около 500 объектов сельской медицины построены по эталонным проектам.