Около 500 объектов сельской медицины построены по эталонным проектам — Минздрав РК

— В рамках реализации пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» были разработаны эталонные проекты по 5 климатическим и сейсмическим зонам Республики Казахстан для дальнейшей привязки к местности. Это позволило оптимизировать сроки, обеспечить экономию бюджетных средств, в том числе на проектировании объектов и строительстве. Дальнейшее использование данных эталонных проектов вне Нацпроекта позволит сэкономить бюджетные средства на проектировании, строительстве и содержании таких объектов, — сказал Т. Муратов.

Вице-министр отметил, что всего по Казахстану планируется построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. При этом доля отечественных товаропроизводителей в эталонных проектах составляет более 80%, включая строительные материалы и медицинское оборудование.

По словам Тимура Муратова, на сегодня завершено строительство 479 объектов ПМСП. При этом, 178 объектов построены в селах, где ранее отсутствовали медицинские объекты, 301 объект построен взамен устаревших и приспособленных объектов. До конца 2025 года планируется завершить строительство еще 176 объектов ПМСП.

В начале года министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform о том, как улучшают доступность и качество медицинских услуг для сельского населения Казахстана.