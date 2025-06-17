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    12:44, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Около 500 объектов сельской медицины построены по эталонным проектам — Минздрав РК

    Для строительства объектов сельского здравоохранения разработаны эталонные проекты по климатическим и сейсмическим зонам Казахстана. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Около 500 объектов сельской медицины построены по эталонным проектам — Минздрав РК
    Фото: СЦК

    — В рамках реализации пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» были разработаны эталонные проекты по 5 климатическим и сейсмическим зонам Республики Казахстан для дальнейшей привязки к местности. Это позволило оптимизировать сроки, обеспечить экономию бюджетных средств, в том числе на проектировании объектов и строительстве. Дальнейшее использование данных эталонных проектов вне Нацпроекта позволит сэкономить бюджетные средства на проектировании, строительстве и содержании таких объектов, — сказал Т. Муратов.

    Вице-министр отметил, что всего по Казахстану планируется построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. При этом доля отечественных товаропроизводителей в эталонных проектах составляет более 80%, включая строительные материалы и медицинское оборудование.

    По словам Тимура Муратова, на сегодня завершено строительство 479 объектов ПМСП. При этом, 178 объектов построены в селах, где ранее отсутствовали медицинские объекты, 301 объект построен взамен устаревших и приспособленных объектов. До конца 2025 года планируется завершить строительство еще 176 объектов ПМСП.

    В начале года министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform о том, как улучшают доступность и качество медицинских услуг для сельского населения Казахстана.

    Теги:
    Здравоохранение Село Медицина Строительство Минздрав РК
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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