Сколько населенных пунктов Туркестанской области обеспечат газом в этом году

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области, в прошлом году для строительства объектов, направленных на газификацию региона, было выделено 20,7 миллиарда тенге на 87 объектов.



Из них строительство 45 объектов было завершено в прошлом году, благодаря чему 70 тысяч жителей 41 населённого пункта получили доступ к голубому топливу. По итогам прошлого года газ был подведён к 606 из более чем 800 населённых пунктов, и показатель газификации достиг 88,7 процента.

— В этом году в области будет продолжено строительство 74 объектов, планируется завершить 33 из них. На эти цели из республиканского и областного бюджетов выделено 13,7 миллиарда тенге. В результате 19 663 жителя 34 населённых пунктов будут обеспечены газом. Остальные 41 объект перенесены на 2027 год. В этом году ожидается, что показатель газификации региона достигнет 89,6 процента, — сообщил руководитель отдела управления Куаныш Омиралиев.

По его словам, для того, чтобы полностью обеспечить населённые пункты региона природным газом, акиматом области был утверждён план мероприятий на 2023–2027 годы.

— В некоторых населённых пунктах региона численность населения очень мала, например, в одном селе всего 12 домов. Поэтому проведение газификации в этих местах экономически невыгодно. В настоящее время выявлено 36 таких населённых пунктов. Согласно общему плану, предполагается обеспечить природным газом 161 населённый пункт к 2027 году, — сказал спикер.

Ранее мы сообщали, что в Туркестанской области более 170 домов остались без газа в разгар зимы.