Сколько налогоплательщиков Казахстана смогут работать в рамках спецрежимов

В мероприятии приняли участие представители центральных и местных исполнительных органов, депутаты городского маслихата, бизнес-сообщества, НПП «Атамекен», банков второго уровня и столичных управлений.

Главной темой обсуждения стали новые подходы налогово-бюджетной реформы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса и создание комфортных условий для предпринимателей.

С 1 января 2026 года вступает в силу обновленный Налоговый кодекс Республики Казахстан. Как отметил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, документ предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: объем отчетности сокращается на 30%, количество налогов — на 20%. Оптимизируются льготы и сборы, упраздняется единый земельный налог, сокращено число ставок по отдельным видам платежей. Изменения охватывают все ключевые направления — от корпоративного и индивидуального подоходного налогообложения до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.

Азамат Амрин сообщил, что специальные налоговые режимы будут оптимизированы — останутся три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать налоги через мобильное приложение.

Отдельно он остановился на перечне запретительных видов деятельности, обсуждение которого завершилось 16 октября на портале «Открытие НПА».

— Мы несколько месяцев детально прорабатывали этот вопрос. В обновленном списке останутся 44 позиции, аналогичные действующему законодательству — горнорудная и финансовая сферы, производство и реализация подакцизной, алкогольной продукции, оружия и другие. В ближайшее время документ будет утверждён постановлением Правительства и опубликован на официальном сайте Министерства, — сообщил первый вице-министр.

Он добавил, что с 1 января 2026 года налоговое администрирование позволит предпринимателям «начать с чистого листа»: для микробизнеса сокращаются проверки и снижается налоговая нагрузка.

— Мы демонстрируем доверие к бизнесу. Наша главная цель — создать благоприятные условия и стимулировать развитие предпринимательства, — резюмировал Амрин.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов отметил, что около 1,9 миллиона налогоплательщиков сохранят возможность работать в рамках специальных налоговых режимов.

— Ранее предприниматели опасались перехода на общий режим. Теперь этот вопрос решён. Между участниками специального режима не будет ограничений при взаиморасчётах, — подчеркнул он.

По его словам, значительно упрощается налоговое администрирование: отменяется категорирование налогоплательщиков по степени риска, а внимание органов государственных доходов будет сосредоточено на профилактике нарушений.

Формы налоговой отчетности сокращены на 30%. Непредставленная в срок декларация будет считаться поданной с нулевыми показателями, при этом предприниматель сохранит право скорректировать данные.

— Пересмотрены процедуры налогового администрирования и порядок принудительного взыскания задолженности. Для социальных платежей введён порог взыскания — свыше 6 МРП. Для микро- и малого бизнеса предусмотрены дополнительные меры: списание пени и штрафов при погашении основного долга, упрощение ликвидации и другие инициативы, которые также будут обсуждаться с бизнес-сообществом, — сообщил Ержан Биржанов.

Напомним, что для «плавного» вхождения нового Налогового кодекса предусмотрен ряд мер.