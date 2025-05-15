Сколько международных спортивных турниров примет Казахстан до конца 2025 года

Они охватывают олимпийские, паралимпийские, неолимпийские и национальные виды спорта, а также дисциплины для лиц с ограниченными возможностями и проводятся при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, национальных и международных спортивных федераций.

Среди них — чемпионат мира по баскетболу среди лиц с нарушением интеллекта Virtus World Basketball Championship, который пройдет в июне в Астане, Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин (под эгидой World Boxing) — в июне–июле, чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и юношей/девушек — в июле, а также международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Almaty, который состоится в июле в Алматы.

В этом же месяце Алматы примет Кубок Азии по спортивному скалолазанию. В сентябре в Алматы состоится международный турнир WTT Contender Almaty, а в октябре в Астане — Denis Ten Memorial Challenge по фигурному катанию. Также в столице пройдут чемпионат мира по панкратиону (октябрь–ноябрь), два этапа Кубка мира по шорт-треку среди юниоров (в ноябре), а также Гран-при Казахстан по стрельбе из лука памяти Ли С.Н. В декабре Астана примет международный турнир по бадминтону Astana International Challenge.

Помимо этого, в календарь событий включены десятки турниров по джиу-джитсу, грэпплингу, кикбоксингу, NOMAD MMA и брейкингу и другим видам спорта.

Особое внимание в 2025 году будет уделено национальным видам спорта. Запланировано более 15 крупных мероприятий в этой категории. В частности, в июне Алматы примет мировой чемпионат по теңге ілу, в августе в Астане пройдёт чемпионат Азии по қазақ күресі среди взрослых, молодежи и подростков, а в Шымкенте — мировой чемпионат по дәстүрлі садақ ату Dala Mergeni. В Мангистауской области в августе будут организованы жамбы ату среди молодёжи и среди юношей (ІІ и І чемпионаты Азии соответственно) и другие.

Как сообщалось ранее, 13 мая в Астане открылся чемпионат мира по пара дзюдо. С 30 мая по 1 июня в Астане пройдут масштабные международные соревнования по конному спорту.