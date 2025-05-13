В Астане пройдут масштабные международные соревнования по конному спорту

Ожидается участие сильнейших сборных команд из шести стран ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие проводится в соответствии с международными стандартами под эгидой Международной Федерации конного спорта (FEI).

Как сообщили в федерации, планируется, что более 60 лучших спортсменов в течение трех дней будут демонстрировать свое мастерство по конкуру и ездах различной сложности.

Фото: Федерация конного спорта РК

Евразийская Лига Этапов Кубка Мира на 2025 год состоит из восьми этапов: ЭКМ — 1 в Ташкенте (Узбекистан), ЭКМ — 2 в Ташкенте (Узбекистан), ЭКМ — 3 в Бишкеке (Кыргызстан), ЭКМ — 4 в Астане (Казахстан), ЭКМ — 5 в Тбилиси (Грузия), ЭКМ — 6 в Тбилиси (Грузия), ЭКМ — 7 в Ереване (Армения), ЭКМ — 8 в г. Тегеран (Иран). По итогам результатов главного маршрута «Grand Prix» Евразийской Лиги Этапов Кубка Мира разыгрывается лицензия на Финал Кубка Мира по конкуру 2025 года.