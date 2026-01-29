Сколько километров дорог отремонтируют в Алматинской области в 2026 году

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, протяженность автомобильных дорог региона составляет 5 730 км, из них:

дороги республиканского значения — 1 734 км;

дороги областного значения — 3 468 км;

районные дороги — 528 км.

В ответ на запрос агентства в ведомстве отметили, что в 2025 году было отремонтировано 279 км дорог республиканского значения, 178,1 км дорог областного значения, а также 472 км улиц и дорог.

Работы по развитию дорожной инфраструктуры в регионе продолжатся и в 2026 году. Планируется строительство новых автомобильных дорог общей протяженностью 16,2 км.

— В частности, 8,1 км дороги будет проложено в селе Баканас Балкашского района на Северо-Западной улице, а также в селе Шелек Енбекшиказахского района на улицах Абдикаримов, Жибек Жолы, Абай, Малай Батыр и Б.Момышулы, — говорится в ответе управления.

Сколько средств выделено на ремонт дорог

В 2026 году в области планируется ремонт 151 км дорог республиканского значения, 62,2 км дорог областного значения и 588,03 км районных улиц и дорог.

По районам:

Балкашский район — 26,31 км;

Енбекшиказахский район — 86,7 км;

Жамбылский район — 80,23 км;

Илийский район — 65,04 км;

Талгарский район — 60,74 км;

Карасайский район — 59,22 км;

Кегенский район — 66,3 км;

Райымбекский район — 69,19 км;

Уйгурский район — 30,1 км;

город Конаев — 23,8 км;

город Алатау — 20,4 км.

— В 2026 году на развитие автомобильных дорог областного значения из местного бюджета выделено 23,4 млрд тенге. Из них на капитальный ремонт — 5,6 млрд тенге, на средний ремонт — 8 млрд тенге, на содержание и обслуживание — 6,2 млрд тенге, на трансферты районным дорожным службам — 3,6 млрд тенге, — сообщили в управлении.

Также на развитие районных улиц и дорог предусмотрено 25,5 млрд тенге.

Ранее в акимате Туркестанской области рассказали, когда возобновится строительство Сарыагашской объездной дороги.