    18:14, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Сколько километров дорог отремонтируют в Алматинской области в 2026 году

    В Алматинской области на ремонт районных дорог в 2026 году выделено 25 миллиардов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дороги
    Фото: КазАвтоЖол

    По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, протяженность автомобильных дорог региона составляет 5 730 км, из них:

    • дороги республиканского значения — 1 734 км;
    • дороги областного значения — 3 468 км;
    • районные дороги — 528 км.

    В ответ на запрос агентства в ведомстве отметили, что в 2025 году было отремонтировано 279 км дорог республиканского значения, 178,1 км дорог областного значения, а также 472 км улиц и дорог.

    Работы по развитию дорожной инфраструктуры в регионе продолжатся и в 2026 году. Планируется строительство новых автомобильных дорог общей протяженностью 16,2 км.

    — В частности, 8,1 км дороги будет проложено в селе Баканас Балкашского района на Северо-Западной улице, а также в селе Шелек Енбекшиказахского района на улицах Абдикаримов, Жибек Жолы, Абай, Малай Батыр и Б.Момышулы, — говорится в ответе управления.

    Сколько средств выделено на ремонт дорог

    В 2026 году в области планируется ремонт 151 км дорог республиканского значения, 62,2 км дорог областного значения и 588,03 км районных улиц и дорог.

    По районам:

    • Балкашский район — 26,31 км;
    • Енбекшиказахский район — 86,7 км;
    • Жамбылский район — 80,23 км;
    • Илийский район — 65,04 км;
    • Талгарский район — 60,74 км;
    • Карасайский район — 59,22 км;
    • Кегенский район — 66,3 км;
    • Райымбекский район — 69,19 км;
    • Уйгурский район — 30,1 км;
    • город Конаев — 23,8 км;
    • город Алатау — 20,4 км.

    — В 2026 году на развитие автомобильных дорог областного значения из местного бюджета выделено 23,4 млрд тенге. Из них на капитальный ремонт — 5,6 млрд тенге, на средний ремонт — 8 млрд тенге, на содержание и обслуживание — 6,2 млрд тенге, на трансферты районным дорожным службам — 3,6 млрд тенге, — сообщили в управлении.

    Также на развитие районных улиц и дорог предусмотрено 25,5 млрд тенге.

    Ранее в акимате Туркестанской области рассказали, когда возобновится строительство Сарыагашской объездной дороги.

    Теги:
    Дороги Алматинская область Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
