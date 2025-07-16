Сколько казахстанцев пользуются стационарными телефонами

Смартфонов и мобильников на руках больше, чем самих граждан. По данным Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности РК, при численности населения в 20 миллионов человек, в Казахстане зарегистрировано 26 миллионов смартфонов и мобильников.

– Бюро национальной статистики ежемесячно формирует отчеты по доходам операторов, сотовой, фиксированной связи. И мы наблюдаем, что именно по междугородним, международным звонкам, если говорить о стационарных телефонах, доходы снижаются. Абоненты отказываются от этих услуг. Сейчас их заменили мессенджеры, - сообщил заместитель председателя Комитета телекоммуникаций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Олжас Кабенов.

Однако стационарные телефоны все же не уйдут окончательно в прошлое. Они могут приносить пользу в компаниях в качестве корпоративного средства коммуникации, будут пользоваться спросом и у государственных органов.

– Стационарные телефоны останутся, хотя и сократятся до минимума. В основном их конечно же будут использовать юридические лица, госучреждения. Например, у меня стоит стационарный телефон, по которому я звоню в другие госорганы. В акиматах, компаниях для своих сотрудников ставят стационарные телефоны. Вопрос в том, что технологии меняются. Сейчас есть такое понятие как АйПи телефония, звонок осуществляется через Интернет, - отмечает представитель министерства.

К слову, стоимость тарифов абонентов стационарных телефонов варьируется от 700 до 1200 тенге. В городе тарифы выше, для сельских жителей ниже.

– Для села цены ниже - сельский абонент субсидируется, - пояснил Олжас Кабенов.

Но, если стационарные телефоны сохранятся, что продиктовано вопросами корпоративной и государственной безопасности, то такой анахронизм как телефонная книга окончательно ушел в прошлое. Более того, телефонные справочники в открытом доступе, как это было в доинтернетовские времена, стали бы нарушением законодательства о персональных данных.

Ранее сообщалось, что более 3 000 сел Казахстана подключат к высокоскоростному интернету.