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    19:26, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Сколько казахстанцев пользуются стационарными телефонами

    Число пользователей стационарными телефонами уменьшается в Казахстане. В стране насчитывается 2 миллиона 300 тысяч абонентов, из них 572 тысячи в сельской местности. Цифрами поделились в Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    Смартфонов и мобильников на руках больше, чем самих граждан. По данным Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности РК, при численности населения в 20 миллионов человек, в Казахстане зарегистрировано 26 миллионов смартфонов и мобильников. 

    – Бюро национальной статистики ежемесячно формирует отчеты по доходам операторов, сотовой, фиксированной связи. И мы наблюдаем, что именно по междугородним, международным звонкам, если говорить о стационарных телефонах, доходы снижаются. Абоненты отказываются от этих услуг. Сейчас их заменили мессенджеры, - сообщил заместитель председателя Комитета телекоммуникаций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Олжас Кабенов.

    Однако стационарные телефоны все же не уйдут окончательно в прошлое. Они могут приносить пользу в компаниях в качестве корпоративного средства коммуникации, будут пользоваться спросом и у государственных органов.

    – Стационарные телефоны останутся, хотя и сократятся до минимума. В основном их конечно же будут использовать юридические лица, госучреждения. Например, у меня стоит стационарный телефон, по которому я звоню в другие госорганы. В акиматах, компаниях для своих сотрудников ставят стационарные телефоны. Вопрос в том, что технологии меняются. Сейчас есть такое понятие как АйПи телефония, звонок осуществляется через Интернет, - отмечает представитель министерства.

    К слову, стоимость тарифов абонентов стационарных телефонов варьируется от 700 до 1200 тенге. В городе тарифы выше, для сельских жителей ниже.

    – Для села цены ниже - сельский абонент субсидируется, - пояснил Олжас Кабенов.

    Но, если стационарные телефоны сохранятся, что продиктовано вопросами корпоративной и государственной безопасности, то такой анахронизм как телефонная книга окончательно ушел в прошлое. Более того, телефонные справочники в открытом доступе, как это было в доинтернетовские времена, стали бы нарушением законодательства о персональных данных.  

    Ранее сообщалось, что более 3 000 сел Казахстана подключат к высокоскоростному интернету.

    Теги:
    МЦРИАП Связь, ТВ, IT Общество
    Азиза Закумбаева
    Азиза Закумбаева
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