Более 3 000 сел Казахстана подключат к высокоскоростному интернету

Благодаря достигнутым договоренностям реализация проекта по строительству волоконно-оптических линий связи завершится на год раньше запланированного — до конца 2026 года. А подключение в отдаленных районах будет обеспечено спутниковыми каналами связи до конца 2027 года.

Таким образом, проект позволит обеспечить к концу 2027 года 99% сел страны высокоскоростным интернетом.

Уже скоро доступ к сети получат школы, больницы, административные здания, бюджетные организации, а также общественные точки доступа и более 40 пунктов пропуска на государственных границах. Подключение сельских населенных пунктов будет осуществляться как по волоконно-оптическим (88%), так и по спутниковым каналам (12%).

Общий объем инвестиций в проект составит более 239 млрд тенге — внебюджетные средства. Это стало возможным благодаря использованию крупнейшей телекоммуникационной инфраструктуры АО «Казахтелеком».

Также будет усилена инфраструктура для базовых станций сотовой связи в сельской местности. Прокладка волоконно-оптических линий до этих объектов позволит существенно повысить качество мобильного интернета и связи.

— Мы закладываем цифровой фундамент, который обеспечит равные условия для развития регионов. Наша задача не просто подключить сёла к интернету, а встроить их в цифровую экосистему страны. Это основа для равного доступа к образованию, медицине, госуслугам. Когда инфраструктура работает стабильно и прозрачно, это создает почву для развития малого бизнеса, сельских школ и новых профессиональных траекторий для молодёжи, — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Фото: Kazinform

— Главное, чтобы у ребенка в ауле и у ребенка в городе были равные возможности: учиться, развиваться и пользоваться современными технологиями. Мы делаем шаг к снижению цифрового неравенства, начиная с самых удаленных уголков страны. Доступ к интернету уже давно перестал быть роскошью — это базовая необходимость, что признается на международном уровне, в том числе ООН и Президентом нашей страны, — сказал председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Ранее стало известно, когда Тараз покроют сетями 5G.