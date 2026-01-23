Сколько казахстанцев охвачены пенсионными взносами работодателей

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя, которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году — 2,5%, в 2026 году — 3,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.

Перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной — за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной — за счет взносов работодателей.

Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.

Необходимо отметить, что расходы работодателя по уплате ОПВР, в соответствии с Налоговым кодексом РК, отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя остается на приемлемом уровне.

