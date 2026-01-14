Как будет начисляться пенсия казахстанцам с 2026 года

В будущем совокупная пенсия граждан будет формироваться из трех источников:

базовая пенсия, которую выплачивает государство. Ее размер зависит от трудового стажа и участия в пенсионной системе.

Накопительная пенсия, формируемая за счет обязательных пенсионных взносов работника (ОПВ), которые перечисляются в Единый накопительный пенсионный фонд.

Условно-накопительная пенсия, которая формируется за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР).

Отметим, что механизм ОПВР ввели для работников, родившихся в 1975 году и позже, поскольку у них отсутствует либо минимален трудовой стаж до 1998 года, необходимый для получения солидарной пенсии.

По замыслу разработчиков, такая модель должна обеспечить более стабильный доход граждан после выхода на пенсию.

Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя. Теперь ставка ОПВР составляет 3,5% от дохода работника. Ежегодно ставка будет поэтапно расти.