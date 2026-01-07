Размер обязательного пенсионного взноса работодателя повышен в Казахстане

Напомним, что с 1 января 2024 года все работодатели стали участвовать в формировании пенсионных накоплений и перечислять в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) в пользу своих работников. Тем самым, накопительная система Казахстана была дополнена новым компонентом с участием работодателя с учетом международной практики.

Введение ОПВР направлено на пенсионное обеспечение работников, родившихся в 1975 году и позже, учитывая отсутствие или незначительность у них стажа работы до 1998 года для получения солидарной пенсии. В будущем их совокупная пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии – от государства, накопительной – за счет обязательных пенсионных взносов работника (ОПВ) и условно-накопительной – за счет взносов работодателей (ОПВР) из ЕНПФ.

Работодатели освобождены от уплаты ОПВР в пользу следующих работников – родившихся до 1 января 1975 года, лиц пенсионного возраста, лиц с бессрочной инвалидностью 1-й и 2-й групп, военнослужащих и приравненных к ним лиц. Контроль за своевременностью и полнотой уплаты работодателем ОПВР возложен на комитет государственных доходов министерства финансов РК.

Стоит учесть, что выплаты за счет ОПВР будут осуществляться пожизненно, но они прекратятся, если получатель уедет на ПМЖ в другую страну или сменит гражданство. При этом, если гражданин уедет из страны, он сможет забрать только накопления, которые хранились на его индивидуальном счете, а вот деньги, которые были уплачены в рамках ОПВР, останутся в ЕНПФ, так как не являются собственностью вкладчика и зачисляются на условные пенсионные счета. Соответственно, накопления, сформированные за счет ОПВР, работники не могут наследовать, и они предназначены для выплаты пенсий по солидарному (распределительному) принципу. Поэтому ОПВР, которые ранее были уплачены за лиц, в дальнейшем утративших гражданство Казахстана или умерших, будут распределяться между оставшимися участниками.

Ранее эксперты предложили переводить накопления за счет ОПВР на личные счета вкладчиков в ЕНПФ, а также, в рамках обеспечения равного подхода к формированию пенсионных накоплений, предусмотреть охват ОПВР для всех работников независимо от возраста. Пока эти предложения экспертов находятся на стадии обсуждения.