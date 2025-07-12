Сколько иностранных рабочих привлечены к сбору урожая в Атырауской области

По информации начальника отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области Азата Капанова, в этом году посевные площади под овощи и бахчевые составили 8735,5 гектара, что на 3492,8 гектара или 66% больше по сравнению с прошлым годом.

— Весенние полевые работы в этом году завершились в срок и в полном соответствии с агротехническими требованиями. По всем направлениям сельского хозяйства наблюдается рост показателей. Увеличение посевных площадей — результат системной поддержки отрасли и труда фермеров. Хозяйства обеспечены необходимой сезонной рабочей силой. По решению специальной комиссии было выделено 670 квот для привлечения иностранной рабочей силы. На 1 июля 501 человек получил разрешение на работу и в настоящее время задействован в сборе овощей и бахчевых культур, — сообщил Азат Капанов.

По данным управления, на сегодняшний день с 435 гектаров собрано 6940 тонн продукции, в том числе 2100 тонн овощей и 3160 тонн бахчевых культур. Кроме того, с 300 гектаров собрано 1680 тонн кормовых культур.

Ранее сообщалось, что аграрии юга Казахстана начали собирать урожай раньше обычного. Вегетационный период начался на 20 дней раньше среднегодовых сроков.