Сколько граждан воспользовались самозапретом на кредиты в Кыргызстане

По данным Национального банка КР, в период с 1 ноября по 19 декабря этого года свыше 98 тысяч кыргызстанцев включили услугу самозапрета на кредитование через мобильное приложение «Түндүк». Услуга направлена на обеспечение защиты граждан от финансового мошенничества. При оформлении самозапрета на кредитование никакая кредитная организация не сможет выдать кредит, даже по поддельному или украденному паспорту.

В Казахстане такой сервис работает с 2023 года. Каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на портале eGov.kz. В России самозапрет на кредиты и займы действует с 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане ввели штрафы за нарушение требований о защите персональных данных.