Сколько денег получили дети Казахстана по программе «Нацфонд — детям»

На счетах детей в рамках программы «Нацфонд — детям» за три года накопилось по 370,56 доллара, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков при представлении в Мажилисе отчета об исполнении бюджета за 2025 год. По его словам, в 2026 году детям начислили по 130,71 доллара из Национального фонда Казахстана.

— В 2026 году участие приняли шесть миллионов 918,7 тысячи человек, из них 18-летия достигают 356 613 человек, — сообщил Темирбеков.

Также в Минфине представили данные об использовании средств программы. По состоянию на 1 января 2026 года казахстанцы подали 242 тысячи заявок на улучшение жилищных условий и оплату образования. Из них исполнено 206 тысяч заявок на общую сумму 31,6 млн долларов.

На улучшение жилищных условий подали 141 тысячу заявок, из которых исполнены 127 тысяч на сумму 19,7 млн долларов. На оплату образования поступила 101 тысяча заявок, из них исполнены 78 тысяч на сумму 12 млн долларов.

Кроме того, вице-министр сообщил, что активы Нацфонда по итогам 2025 года достигли 37,3 трлн тенге, или 73,8 млрд долларов. По сравнению с началом года они выросли на 2,6 трлн тенге.

За 2025 год в Нацфонд поступило 8,4 трлн тенге, а перечисления из фонда составили 5,8 трлн тенге.

Ранее сообщалось, что за три года реализации программы «Национальный фонд — детям» суммарные накопления для семи млн казахстанских детей превысили 2,5 млрд долларов США,