«Нацфонд — детям»: юные казахстанцы получили более $2,5 млрд за три года

— В текущем году участниками программы стали 6 918 656 детей, рожденных в период с 2008 по 2025 годы включительно. Общая сумма начислений из инвестиционного дохода Национального фонда превысила 900 млн долларов. Таким образом, каждому ребенку за 2026 год начислено по 130,71 доллара. Для тех, кто достигает совершеннолетия в 2026 году (это 356 613 человек) предусмотрено суммарное перечисление в размере 132,1 млн долларов, сообщили в Минфине.

Важным аспектом программы является капитализация средств.

— На сумму в 232,94 доллара, начисленную каждому ребенку по итогам предыдущих периодов, был заработан инвестиционный доход в размере 6,91 доллара. В итоге для детей, участвующих в программе с момента ее запуска, общая сумма накоплений с учетом инвестиционного дохода за три года (2024–2026 годы) составила 370,56 доллара на каждого, — поделились в министерстве.

В Минфине отметили, что средства программы уже помогают решать важные жизненные задачи молодежи.

— Основная часть, 26,3 млн долларов, была направлена на улучшение жилищных условий по 158 774 одобренным заявкам. Еще 15,5 млн долларов вложены в образование детей по 94 068 заявкам, — добавили в ведомстве.

Как проверить начисления

Механизм программы полностью оцифрован и прозрачен. Родители могут проверить участие ребенка и сумму накоплений несколькими способами:

на сайте kids.enpf.kz (по ИИН ребенка);

в личном кабинете на портале egov.kz;

в мобильных приложениях Halyk, Kaspi.kz и Bcc.kz.

Также отмечается, что при достижении 18 лет накопления переводятся на специальный счет в ЕНПФ, и доступ к ним получает только сам владелец с помощью ЭЦП.