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    11:56, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Сколько денег планируют взять из Нацфонда РК в 2024 году

    нацфонд - детям
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По данным Министерства финансов РК, в 2023 году объем гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет составил 2,2 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Для сравнения, в 2022 году этот показатель достигал четырех трлн тенге.

    - Ожидаем, что с текущего года размер гарантированного трансферта не превысит двух трлн тенге в год, – заявил министр финансов Мади Такиев на заседании Мажилиса.

    Он также отметил позитивные изменения по эффективности управления средствами Национального фонда, которые увеличились на 13,4% по сравнению с прошлым годом и составили 65,7 млрд долларов.

    Ранее эксперты выразили мнение, что Правительство увеличит объемы трансфертов из Национального фонда для восстановления инфраструктуры после паводков.

    Теги:
    Бюджет Правительство Минфин РК Финансы Нацфонд Экономика
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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