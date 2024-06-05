Сколько денег планируют взять из Нацфонда РК в 2024 году

По данным Министерства финансов РК, в 2023 году объем гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет составил 2,2 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для сравнения, в 2022 году этот показатель достигал четырех трлн тенге.

- Ожидаем, что с текущего года размер гарантированного трансферта не превысит двух трлн тенге в год, – заявил министр финансов Мади Такиев на заседании Мажилиса.

Он также отметил позитивные изменения по эффективности управления средствами Национального фонда, которые увеличились на 13,4% по сравнению с прошлым годом и составили 65,7 млрд долларов.

Ранее эксперты выразили мнение, что Правительство увеличит объемы трансфертов из Национального фонда для восстановления инфраструктуры после паводков.