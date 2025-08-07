Сколько чиновников уже наказали за азартные игры в Шымкенте

В Шымкенте продолжаются дисциплинарные меры в отношении государственных служащих, уличенных в пристрастии к азартным играм. По данным, предоставленным городским акиматом, соответствующие действия принимаются на основании представления прокуратуры.

Всего было выявлено 54 сотрудника, вовлеченных в азартные игры, из них 30 — государственные служащие. Согласно официальной информации:

14 человек уволились по собственному желанию и привлечены к дисциплинарной ответственности;

10 сотрудников были уволены по отрицательным мотивам за грубое нарушение норм служебной этики;

В отношении еще 20 человек продолжаются служебные расследования.

— Это требование закона. Мы не можем поступать иначе. Конечно, нам жаль, что среди них могли быть квалифицированные специалисты. Но это заболевание, и они стали его заложниками. После увольнения им будет сложно трудоустроиться. Однако закон един для всех, и никто не может быть выше него. Поэтому мы обязаны строго соблюдать его нормы, — прокомментировал замакима Сарсен Куранбек.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте около 50 госслужащих были уличены в участии в онлайн-букмекерских ставках, несмотря на действующий запрет. Общая сумма проигрыша в букмекерских конторах составила более 400 млн тенге.

По каждому выявленному инциденту власти обещают принимать жесткие меры.