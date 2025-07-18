50 чиновников могут лишиться работы из-за азартных игр в Шымкенте

В Шымкенте 50 государственных служащих уличили в пристрастии к азартным онлайн-ставкам. По данным прокуратуры, после вступления в силу запрета, действующего с сентября 2024 года, они проиграли в букмекерских конторах более 400 миллионов тенге.

По словам заместителя начальника управления городской прокуратуры Бегжана Кулатаева, в рамках надзорной деятельности был проведен анализ соблюдения антикоррупционного законодательства среди чиновников местных исполнительных органов.

— В ходе проверки было установлено, что 161 государственный служащий размещал ставки через букмекерскую платформу. При этом 50 из них делали это уже после вступления в силу запрета. Общая сумма ставок этих 50 лиц составила 443 миллиона тенге, — сообщил представитель прокуратуры.

Материалы проверки переданы в дисциплинарную комиссию. Прокуратура инициировала акт надзора, факты незаконной деятельности находятся на рассмотрении уполномоченных органов.

Особое внимание вызывает объем потраченных средств. Только с января 2024 года сотрудники органов власти Шымкента потратили на ставки свыше 757 миллионов тенге. Возникают закономерные вопросы о происхождении этих средств, учитывая скромные доходы большинства государственных служащих.

Согласно антикоррупционному законодательству, участие в азартных играх (в том числе онлайн) государственными служащими рассматривается как грубое нарушение служебной этики и ограничений. В подобных случаях предусмотрено расторжение трудового договора и увольнение, а сами приказы подлежат регистрации в органах правовой статистики.

Напомним, казахстанцы могут ограничить себе доступ к азартным играм и пари на срок до 10 лет через приложение eGov Mobile.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние десять лет 16 казино прекратили свою деятельность. Официально в стране зарегистрировано всего 6 лицензированных казино.