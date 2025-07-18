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    15:11, 18 Июль 2025 | GMT +5

    50 чиновников могут лишиться работы из-за азартных игр в Шымкенте

    После вступления поправок в закон о лудомании, они проиграли более 400 миллионов тенге в букмекерских конторах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лудомания, азартные игры
    Фото: Pixabay

    В Шымкенте 50 государственных служащих уличили в пристрастии к азартным онлайн-ставкам. По данным прокуратуры, после вступления в силу запрета, действующего с сентября 2024 года, они проиграли в букмекерских конторах более 400 миллионов тенге.

    По словам заместителя начальника управления городской прокуратуры Бегжана Кулатаева, в рамках надзорной деятельности был проведен анализ соблюдения антикоррупционного законодательства среди чиновников местных исполнительных органов.

    — В ходе проверки было установлено, что 161 государственный служащий размещал ставки через букмекерскую платформу. При этом 50 из них делали это уже после вступления в силу запрета. Общая сумма ставок этих 50 лиц составила 443 миллиона тенге, — сообщил представитель прокуратуры.

    Материалы проверки переданы в дисциплинарную комиссию. Прокуратура инициировала акт надзора, факты незаконной деятельности находятся на рассмотрении уполномоченных органов.

    Особое внимание вызывает объем потраченных средств. Только с января 2024 года сотрудники органов власти Шымкента потратили на ставки свыше 757 миллионов тенге. Возникают закономерные вопросы о происхождении этих средств, учитывая скромные доходы большинства государственных служащих.

    Согласно антикоррупционному законодательству, участие в азартных играх (в том числе онлайн) государственными служащими рассматривается как грубое нарушение служебной этики и ограничений. В подобных случаях предусмотрено расторжение трудового договора и увольнение, а сами приказы подлежат регистрации в органах правовой статистики.

    Напомним, казахстанцы могут ограничить себе доступ к азартным играм и пари на срок до 10 лет через приложение eGov Mobile.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние десять лет 16 казино прекратили свою деятельность. Официально в стране зарегистрировано всего 6 лицензированных казино.

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Шымкент Прокуратура Госслужба
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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