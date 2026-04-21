Сколько человек стоят в очереди на 10 соток земли в Петропавловске

По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Петропавловска, на сегодняшний день число желающих получить участок площадью 10 соток достигло 23 500 человек. При этом в текущем году под строительство жилья было предоставлено всего 82 участка.

В областном центре очередь на получение 10 соток земли под индивидуальное жилищное строительство была сформирована еще в 2003 году. С тех пор она ежегодно увеличивается. С 2013 года лишь около 1,5 тысячи человек смогли получить долгожданные земельные участки.

Как сообщили специалисты отдела земельных отношений города Петропавловска, в 2024 году на учет были поставлены 2 183 гражданина, в том же году жителям было предоставлено 83 участка. В прошлом году заявления на получение 10 соток подали 1 431 человек, однако землю получили только 46 жителей.

По информации отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска, в микрорайонах «Солнечный-2» и «Южный» в настоящее время ведется подведение инженерной инфраструктуры. Работы, согласно плану, должны быть завершены в текущем году. В результате планируется предоставить 1419 земельных участков.

Ранее сообщалось, что 32 очередника получили ключи от новых квартир в Петропавловске.