    20:44, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Сколько человек стоят в очереди на 10 соток земли в Петропавловске

    С начала года в Петропавловске 1013 человек встали в очередь на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    земля, земельный участок
    Фото: Минсельхоз

    По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Петропавловска, на сегодняшний день число желающих получить участок площадью 10 соток достигло 23 500 человек. При этом в текущем году под строительство жилья было предоставлено всего 82 участка.

    В областном центре очередь на получение 10 соток земли под индивидуальное жилищное строительство была сформирована еще в 2003 году. С тех пор она ежегодно увеличивается. С 2013 года лишь около 1,5 тысячи человек смогли получить долгожданные земельные участки.

    Как сообщили специалисты отдела земельных отношений города Петропавловска, в 2024 году на учет были поставлены 2 183 гражданина, в том же году жителям было предоставлено 83 участка. В прошлом году заявления на получение 10 соток подали 1 431 человек, однако землю получили только 46 жителей.

    По информации отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска, в микрорайонах «Солнечный-2» и «Южный» в настоящее время ведется подведение инженерной инфраструктуры. Работы, согласно плану, должны быть завершены в текущем году. В результате планируется предоставить 1419 земельных участков.

    Ранее сообщалось, что 32 очередника получили ключи от новых квартир в Петропавловске.

    Айгуль Эсеналиева
