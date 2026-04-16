32 очередника получили ключи от новых квартир в Петропавловске

Торжественная церемония прошла в новом 72-квартирном жилом доме, введенном в эксплуатацию в микрорайоне Жас Оркен. Открывая мероприятие, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что обеспечение граждан доступным жильем остается ключевым направлением государственной политики.

Фото: акимат СКО

— Обеспечение граждан доступным жильем остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Благодаря системной работе государства, реализации жилищных программ и эффективному взаимодействию с финансовыми институтами, в том числе АО «Отбасы банк», мечта наших земляков о собственном жилье становится реальностью, — отметил глава региона.

Новые квартиры получили люди, которые в течение нескольких лет состояли в очереди на жилье в МИО и последовательно шли к своей цели через инструменты, предлагаемые АО «Отбасы банк». Они открывали депозиты, формировали накопления и ежегодно подтверждали свои данные после инвентаризации очереди. Для этих семей участие в программе стало реальным шансом не просто ждать своей очереди, а приблизить момент новоселья.

Среди получателей жилья 11 семей, где есть люди с инвалидностью I и II групп, 11 семей, воспитывающих детей с инвалидностью, 10 многодетных семей и 13 сирот. Для каждой из них вручение ключей стало не просто официальной процедурой, а важной жизненной вехой.

Как отметила председатель правления АО «Отбасы Банк» Ляззат Ибрагимова, в этом году в Северо-Казахстанской области планируется рекордный объем предоставления жилья.

— В этом году в Северо-Казахстанской области будет рекордный объем жилья, который будет предоставляться по арендному и по кредитному жилью. С акиматом у нас совместные планы — обеспечить порядка 700 семей квартирами, — сообщила председатель правления АО «Отбасы Банк» Ляззат Ибрагимова.

Одним из тех, кто в этот день получил ключи от долгожданной квартиры, стал 22-летний Никита Куликов. Молодой человек стоял в очереди на жилье около десяти лет по категории «сирота». Сегодня он стал обладателем двухкомнатной квартиры на четвертом этаже нового дома.

— Узнал про программу «Отбасы банка», начал откладывать деньги и копить. Затем государственная премия от «Отбасы банка» очень помогла. В итоге получил такую роскошную двухкомнатную квартиру. В молодом возрасте это сокровище, — поделился Никита.

Как отметили в акимате СКО, история этих 32 семей — это история о том, как годы ожидания в очереди, поддержка государства и участие в жилищно-сберегательной системе в итоге приводят к реальному результату.