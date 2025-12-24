Сколько будет действовать расширенный перечень социально значимых продуктов в РК

Он напомнил, что перечень СЗПТ расширен с 19 до 33 наименований.

— Приказ я буквально сегодня подписываю, со следующего года с 6 января следующего года он вступает в силу. Мы на квартал установили. Если динамика будет сохраняться, то приказ мы продлеваем. Это ограничение 15-процентной надбавки, — сказал министр в кулуарах Мажилиса.

Напомним, 4 декабря Министерство торговли и интеграции РК вынесло на общественное обсуждение проект приказа о расширении перечня социально значимых продовольственных товаров.

Документ опубликован на платформе «Открытые НПА» и предусматривает увеличение числа наименований с 19 до 33.

В обновленный список предлагается включить популярные продукты питания: помидоры, огурцы, яблоки, говядину (с костями и бескостную), мясной фарш, баранину, рыбу свежую и мороженую, молоко ультрапастеризованное, сметану, твердый сыр, черный чай и другие.