    15:10, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько будет действовать расширенный перечень социально значимых продуктов в РК

    Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал о расширении перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Перечень социально значимых продуктов планируют увеличить в Казахстане
    Фото: Pexels

    Он напомнил, что перечень СЗПТ расширен с 19 до 33 наименований.

    — Приказ я буквально сегодня подписываю, со следующего года с 6 января следующего года он вступает в силу. Мы на квартал установили. Если динамика будет сохраняться, то приказ мы продлеваем. Это ограничение 15-процентной надбавки, — сказал министр в кулуарах Мажилиса.

    Арман Шаккалиев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Напомним, 4 декабря Министерство торговли и интеграции РК вынесло на общественное обсуждение проект приказа о расширении перечня социально значимых продовольственных товаров.

    Документ опубликован на платформе «Открытые НПА» и предусматривает увеличение числа наименований с 19 до 33.

    В обновленный список предлагается включить популярные продукты питания: помидоры, огурцы, яблоки, говядину (с костями и бескостную), мясной фарш, баранину, рыбу свежую и мороженую, молоко ультрапастеризованное, сметану, твердый сыр, черный чай и другие.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
