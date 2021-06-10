Сколько жилья сдано в эксплуатацию в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам января-мая этого года в эксплуатацию введено 4,6 млн. кв. м жилья. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активно ведется строительство жилья. По итогам января-мая текущего года в эксплуатацию введено 4,6 млн. кв. м жилья. Это на 12,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На этом фоне все регионы показали положительный рост», - сказал Асет Иргалиев.

По данным ведомства, наибольшее увеличение отмечается в городе Шымкенте, Атырауской и Павлодарской областях.

Ранее глава МНЭ заявил, что строительная отрасль продолжает демонстрировать позитивный тренд. Объем выполненных строительных работ вырос на 11,3%. Все регионы показали положительный рост, за исключением Западно-Казахстанской области.

Высокий рост строительно-монтажных работ отмечается в Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областях, а также в городе Алматы.



