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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:13, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько жилья сдано в эксплуатацию в этом году в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам января-мая этого года в эксплуатацию введено 4,6 млн. кв. м жилья. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Активно ведется строительство жилья. По итогам января-мая текущего года в эксплуатацию введено 4,6 млн. кв. м жилья. Это на 12,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На этом фоне все регионы показали положительный рост», - сказал Асет Иргалиев.

    По данным ведомства, наибольшее увеличение отмечается в городе Шымкенте, Атырауской и Павлодарской областях.

    Ранее глава МНЭ заявил, что строительная отрасль продолжает демонстрировать позитивный тренд. Объем выполненных строительных работ вырос на 11,3%. Все регионы показали положительный рост, за исключением Западно-Казахстанской области.

    Высокий рост строительно-монтажных работ отмечается в Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областях, а также в городе Алматы.



    Теги:
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