Сколько жилья планируют построить в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько жилья планируется построить в Казахстане в 2021 году, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется за счет всех источников финансирования построить 17 млн. кв. метров жилья – это 163 тыс. жилищ, в том числе 6.5 млн. кв. метров индивидуального жилья и 10,5 млн. кв. метров многоквартирного жилья», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр добавил, что в Госпрограмме «Нұрлы жер» план на 2021 год - 15,2 млн. кв. метров.

Государственные инвестиции охватят поддержкой 31,3 тыс. очередников.

Планируется построить и приобрести 22,5 тыс. единиц (1,3 млн. кв.метров) социального жилья и выдать 8,8 тыс. льготных займов очередникам.

Ранее Бейбут Атамкулов сообщил, что в 2020 году в республике было построено 15,3 млн. кв. метров жилья (+116,8% к 2019 году), сдано свыше 140 тыс. жилищ. Инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6% в сравнении с 2019 годом и составили 2 трлн. тенге.