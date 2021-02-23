РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:58, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько жилья планируют построить в Казахстане в 2021 году

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько жилья планируется построить в Казахстане в 2021 году, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году планируется за счет всех источников финансирования построить 17 млн. кв. метров жилья – это 163 тыс. жилищ, в том числе 6.5 млн. кв. метров индивидуального жилья и 10,5 млн. кв. метров многоквартирного жилья», - сказал Бейбут Атамкулов.

    Министр добавил, что в Госпрограмме «Нұрлы жер» план на 2021 год - 15,2 млн. кв. метров.

    Государственные инвестиции охватят поддержкой 31,3 тыс. очередников.

    Планируется построить и приобрести 22,5 тыс. единиц (1,3 млн. кв.метров) социального жилья и выдать 8,8 тыс. льготных займов очередникам.

    Ранее Бейбут Атамкулов сообщил, что в 2020 году в республике было построено 15,3 млн. кв. метров жилья (+116,8% к 2019 году), сдано свыше 140 тыс. жилищ. Инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6% в сравнении с 2019 годом и составили 2 трлн. тенге.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Жилье Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:46
    Промпроизводство выросло в Казахстане на 3,1%
    Сегодня, 10:39
    Женщина, косившая газон погибла от удара крылом самолета
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!