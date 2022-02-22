Сколько студентов нуждаются в общежитиях в Казахстане
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 62 тысяч казахстанских студентов нуждаются в общежитиях, из них 20 тысяч – в Алматы. Об этом сообщил директор департамента продвижения и внешних коммуникации АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК Алпамыс Сатыбалдин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстане 62 тысячи студентов нуждаются в общежитиях, в частности, в Алматы более 20 тысяч студентов. Основной институт – это около 40% только город Алматы», - ответил он.
Он также добавил, что в прошлом году предприниматели за собственные средства построили восемь общежитий в Алматы на 1 272 койко-мест.
«Непосредственно это только частные предприниматели, не за счет местного бюджета. В этом году также запускается пару проектов в Алматы. Ведутся переговоры с крупными строительными компаниями. Если все переговоры закончатся успешно между вузом и инвестором, то планируется около 15 новых объектов ввести только для одного вуза. Но и другие вузы также участвуют», - сказал спикер.
Алпамыс Сатыбалдин добавил, что в Казахстане есть высшие учебные заведения, у которых имеются земельные участки, но нет необходимых средств для строительства.
«Тогда идет коллаборация между инвестором и вузом, они заключают договор консорциума. Инвестор денежные средства, вуз земельный участок. Строится совместная долевая собственность, которая регулируется договорными отношениями. В таком случае мы тоже будем финансировать», - заметил Сатыбалдин.
По его словам, по механизму ГЧП в стране пока еще не строили общежитий.
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